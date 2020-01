70’lerin Texas’ında aşk ve ölüm

ÖLÜMSÜZ AŞK

(Ain’t Them Bodies Saints)

Yönetim ve senaryo: David Lowery

Görüntü: Bradford Young

Müzik: Daniel Hart

Oyuncular: Rooney Mara, Casey Affleck, Ben Foster, Keith Carradine, Jacklynn Smith

Çağdaş bir tür western. Dekor Texas, ama dönem 1970’ler...Bir sürü kirli işe karışmış olduğu anlaşılan Bob, hamile karısıyla birlikte polis tarafından kuşatıldığı evinde silahlı çatışmaya girer. Ancak vurulan polis onun değil, karısı Ruth’un kurşununa hedef olmuştur. Bob suçu yüklenir ve hapse girer. Ruth doğurduğu kızını tek başına büyütmeye çabalarken, Bob hapisten kaçar. Ama buluşmaları yine de imkânsız gibidir.

Yumuşak bir tonla anlatılmış, karanlık ve hüzünlü bir Derin Amerika öyküsü. Öylesine tipik biçimde Amerikan ki... Elbette genç arkadaşların Terrence Malick ve onun ilk önemli filmi Badlands’le kurduğu ilişki doğru. Ama filmin referansları öylesine çok ve de daha eskilere gidiyor ki...

Özellikle 60 sonlarının kimi filmlerini, örneğin Arthur Penn’in Bonnie ve Clyde, George Roy Hill’in Butch Cassidy and Sundance Kid- Sonsuz Ölüm, Dennis Hopper’in Easy Rider filmlerini ya da 70’lerden John Frankenheimer’in I Walk the Line- Sevgilimin Oyunu, Martin Scorsese’nin Boxcar Bertha- Aşk ve Ölüm, Robert Altman’ın McCabe and Mrs.Miller, Terrence Malick’in Days of Heaven- Cennet Günleri gibi filmlerini düşünmemek olanaksız. Ayni hüzün, ayni şiirsel-gerçekçi tavır, ayni kaderci felsefe...

Genç sanatçı David Lowery yazıp yönettiği filmde, Bob –Ruth çiftinin hem koruyucusu, hem de düşmanı olan nüfuzlu Skeritt kişiliğini Keith Carradine’a vererek bilinç bir seçim yapıyor. O da özellikle 70’lerde taşrayı anlatan filmlerin gözde oyuncularından değil miydi? McCabe and Mrs. Miller’den Nashville’e, Welcome to L.A.’ den The Long Riders- Vahşi Sürücüler’e?

Estetik açıdansa yönetmen yarı-karanlığı seviyor. Hemen hep şafak ya da günbatımına denk getirdiği çekimlerden iç mekanlara, hep alacakaranlıkta gezdiriyor bizi. Gözlerimizi yorma pahasına....

Ben Affleck’in oyuncu olarak kendisinden daha yetenekli kardeşi Casey Affleck yine kusursuz bir ezik adam portresi çizerken, Mara Rooney gayet ikna edici bir Ruth oluyor. Gösterişsiz filmlerin altında kimi zaman yatan değeri bulabileceklere göre...