1914’ün Van’ında ve Ermeni isyanı fonunda bir aşk üçgeni

OSMANLI SUBAYI X X X

(The Ottoman Lieutenant)



Yönetmen: Joseph Ruben

Senaryo: Jeff Stockwell

Görüntü: Daniel Aranyo

Müzik: Geoff Zanelli

Oyuncular: Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Ben Kingsley, Haluk Bilginer, Affif Ben Badra, Paul Barrett, Jessica Turner, Peter Hosking, Hasan Say, Ayşen Sümercan, Selçuk Yöntem, Eliska Slansky, Deniz Kılıç Flak, Murat Seven, Brian Caspe/ABD-Türkiye ortak-yapımı.