Malum; Kış Olimpiyat Oyunları’nın 23’üncüsü yarın Güney Kore’de başlıyor lakin dünya PyeongChang’i konuşuyor biz ise hiçbir özelliğe sahip olmayan futbolcunun göbeğini!..

Nüfusu 80 milyona aşmış ülkeden Güney Kore’ye oyunları izlemek için Anadolu Ajansı dışında, (1 muhabir- 1 foto muhabiri) ki o da zorunlu bir tek Türk spor muhabiri – yazarı -eleştirmeni - fotoğrafçısı gitmiyor…

Devam edelim;

Yazıyı yazmaya başladığımda saate baktım 21.57’yi gösteriyordu, ardından oyunların yayın hakkına sahip TRT Spor’un internet sayfasını açtım, son gelişmelere göz atmak için. “Sanıyorum ben göremiyorum” dedim ve defalarca baktım haberlere hem de tane, tane ancak yine bir şey bulamadım. Sözünü ettiğim, yöneticilerinin söylemi ile ‘15 gün boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyecek TRT Spor’un internet sitesi! Balıkesirspor için hazırlanan mobil uygulama haberinden tutun da Samet Aybaba’nın ‘gözü üst sıralarda’ şeklinde laf ola beri gele demeci bile mevcut ama oyunlarla ilgili satır ara ki bulasın… Elbette bu sadece TRT Spor’un internet sitesi için geçerli değil. Nereye bakarsanız bakın yok, yok, yok…

PyeongChang’de Türk sporcu mu yarışmayacak? Tabii ki hayır; alp disiplininde 2, kayaklı koşuda 3, artistik buz pateninde 2 ve kayakla atlamada bir sporcu becerilerini sergileyecek Güney Kore’de. Madalya şansları yok denecek kadar az elbette ama bu spor medyası için savunma unsuru oluşturmaz. Neden ‘Spor Medyasının Utancı…’

Şunun için; sporu futbol olarak algılayıp, okura da futboldan başka şey sunmayı hiç denemediler. Spor sayfası okuyan kaç kişi, 33 yaşındaki Lindsey Vonn adındaki Amerikalı kayakçının 81 dünya kupası zaferi kazandığını ve rekorun 86 birincilikle 62’sine merdiven dayamış İsveçli Ingemar Stermark’a ait olduğundan haberdar. PyeongChang’de virüs salgını başladığı, 86 görevlinin hastaneye kaldırdığı ya da açılış töreninde konser verecek Kuzey Korelileri, Güney Kore’ye getiren feribotun protestolarla karşılandığı, protestocuların ellerinde de ABD bayrakları olduğu haberi nerede var? Bırakın okuyucuyu siz, 22 yaşında 41 dünya kupası yarışa kazanan Amerikalı Mikaela Shiffrin’in oyunlarda ne yapacağını merak etmiyor musunuz? Ya 55 zafer sahibi Avusturyalı Marcel Hirscher’in durumunu! Varsa futbol, yoksa futbol… 3’üncü lig A grubundaki takımın kalecisinin doğum tarihine kadar tüm şeceresini sayarsınız o da size yeter!

Güney Kore’ye ekonomik koşullar nedeniyle mi kimseyi gönderemediniz? 14 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası Finalleri için Rusya’ya kaç spor yazarı gidecek, bekler görürüz! Kaldı ki bunca yıl sıradan söyleşiler için uçak bileti ve otel fiyatlarına dahi bakmadan dünyanın öteki ucuna eleman gönderenler sizler değil miydiniz?

Sokaktaki insan için ‘kültürsüz’ nitelemesi yaparken özeleştiri spor medyası için öncelikli gereklilik. Ne veriyorsunuz ne bekliyorsunuz?