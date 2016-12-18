T24 LogoT24 Logo

Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

18 Aralık 2016

Ölmekten yorulduk…

Yaşama veda eden güzel çocuklarımız her birinize 10’ar yıldız, huzur içinde uyuyun…

Ölüm ile kalım arasında kuralsız ve acımasız bir oyun bu…    
Kazananı yok yitirdiğimiz canlar ise çok, çok, çok...

Geçen hafta 44, bu hafta 14…

Gencecik, pırıl pırıl çocuklarımız ‘kalleşçe’ katledilirken, bir kısmı da yoğun bakımda ucundan yaşama tutunmaya çabalarken kimin umurunda yeşil zemin üzerindeki oyun…     Ölmekten yorulduk…

Adettendir, futbolculara sergiledikleri performansa göre ‘yıldız’ vermek. Yaşama veda eden güzel çocuklarımız her birinize 10’ar yıldız, huzur içinde uyuyun…

Yunus Emre Duran (10)
Abdülsamet Özen (10)
Kamil Tunç (10)
Hasan İlhan (10)
Kenan Döngel (10)
Mustafa Cihan (10)
Fehmi Barçın (10)
Raşit Yücel (10)
Ahmet Taş (10)
Muhammet Ali Ocak (10)
Göksel Ağaçyetiştiren (10)
Kimliği belirlenemeyen Mehmetçik (10)
Kimliği belirlenemeyen Mehmetçik (10)
Kimliği belirlenemeyen Mehmetçik (10)
Ve tedavileri süren yaralı çocuklarımız; kalplerimiz sizlerle… 
Çocuklarını yitiren acılı aileler; sanmayın ki gözlerimizden yaş gelmiyor…
 
Maç mı? ‘Kerametin’ Şenol Güneş’te değil Jose Sosa ile Mario Gomez’de olduğunu artık fanatikler de görmeye başladı! 
 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

asena özkanbeşiktraşt24yazıistanbulkayseriterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

Yazarın Diğer Yazıları

Siyaset yasak, mizah serbest!

Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..

Memleket hali sahaya yansıdı!

Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’

Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24