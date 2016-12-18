Ölüm ile kalım arasında kuralsız ve acımasız bir oyun bu…

Kazananı yok yitirdiğimiz canlar ise çok, çok, çok...

Geçen hafta 44, bu hafta 14…

Gencecik, pırıl pırıl çocuklarımız ‘kalleşçe’ katledilirken, bir kısmı da yoğun bakımda ucundan yaşama tutunmaya çabalarken kimin umurunda yeşil zemin üzerindeki oyun… Ölmekten yorulduk…



Adettendir, futbolculara sergiledikleri performansa göre ‘yıldız’ vermek. Yaşama veda eden güzel çocuklarımız her birinize 10’ar yıldız, huzur içinde uyuyun…

Yunus Emre Duran (10)

Abdülsamet Özen (10)

Kamil Tunç (10)

Hasan İlhan (10)

Kenan Döngel (10)

Mustafa Cihan (10)

Fehmi Barçın (10)

Raşit Yücel (10)

Ahmet Taş (10)

Muhammet Ali Ocak (10)

Göksel Ağaçyetiştiren (10)

Kimliği belirlenemeyen Mehmetçik (10)

Kimliği belirlenemeyen Mehmetçik (10)

Kimliği belirlenemeyen Mehmetçik (10)

Ve tedavileri süren yaralı çocuklarımız; kalplerimiz sizlerle…

Çocuklarını yitiren acılı aileler; sanmayın ki gözlerimizden yaş gelmiyor…



Maç mı? ‘Kerametin’ Şenol Güneş’te değil Jose Sosa ile Mario Gomez’de olduğunu artık fanatikler de görmeye başladı!

