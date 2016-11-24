‘Şenol Güneş çok yerinde değişimler yaptı’ öngörüsünü sunanlara saygı duyuyorum ancak sormadan da edemiyorum; 30 dakika içinde 3 gol yiyen kadroyu belirleyip saha süren kimdi? Andreas Beck’i savunmanın soluna çeken, geldiği günden bu yana sorun yaşadığı fazlaca belirgin Gökhan Gönül’e böylesine önemli maçta görev veren siz misiniz, ben mi yoksa Beşiktaş’ın teknik direktörü mü? Bu nedenledir ki ‘bu kaçıncı Şenol Güneş!’

Beşiktaş’ı Benfica karşısında ‘hezimetten’ eşitliğe taşıyan ise Şenol Güneş değil Ricardo Quaresma oldu. Güneş’in değişimleri oyuna katkı sağladı elbette ancak sekteyi vuran da kendisinden başkası değildi ki… Beşiktaş 3 gol yediği anda da aynı düşüncedeydim 3 gol attıktan sonra da.

Oysa sayısını anımsamadığım golün kaçtığı Adanaspor maçı Beşiktaş için uyarı niteliğindeydi ama dikkate alınmadı ya da almadı! Şenol Güneş geride kalan koca sezonda Olcay Şahan’da direndi sonunda pes etti ama bu arada da Kerim Frie Koyunlu kayboluverdi.

Ezcümle; Şenol Güneş’in hatalı seçimlerinin bedelini ilk yarılarda Beşiktaş ödüyor, karşılaşmaların sonunda ise ‘methiyeler’ doğal olarak Şenol Güneş’e gidiyor. Beşiktaşlılar, karşılaşmanın 3-0’dan 3-3’e gelmesine sevinmek yerine ‘neden bu kadroyla başlayıp yarım saat içinde çaresiz kalıp 3 gol yedik?’ özeleştirisini yapmadıkları sürece, sorun devam edecektir. Hatalı oyuncu seçimi Beşiktaş’a ‘dokuz doğurtmaz’ kapıları sonuna kadar açardı.

Diğer yandan ortada da yabana atılmayacak bir başarı mevcut. Beşiktaş iki kulvarda da hem yenilgisiz, hem de yoluna devam ediyor. Üstüne üstlük ne kadar eleştirirsem eleştireyim bu başarının ardındaki isim de Şenol Güneş… Buna karşın Beşiktaşlılar 4’üncü golü atamamanın hüznünü değil attığı 3 golden birinin yengiyi getirmesinin coşkusunu yaşamalıydı, bilmem anlatabildim mi? Tribündeki başarının sahaya tam olarak yansıması şart…





Benfica karşısındaki oyunu nedeni ile tüm futbolcular eleştirilir, Ricardo Quaresma dışında. Zaman zaman tek başına bütün takımın yükünü sırtlandı ve eşitliği getiren isim oldu. Gecenin en kötüsü ise Oğuzhan Özyakup’tan başkası değildi. Burada da tek suçlu bizleriz! Genç adamı iyi oynadığı bir maçtan sonra göklere çıkarırsan böylesine umursamaz olur haliyle. Vincent Aboubakar mı? İtiraf edip rahatlayın, kaçırdıklarında fazlaca kimi zaman da edepsizce! söylendiğinizi ama eşitliği sağladığında da alkışladığınızı. Feyyaz Uçar söylemişti, Cenk Tosun’un ilerideki tek adam yerine kanattaki adam olması gerektiğini, dikkate alan kim! Şaşkınlığı yaşatan ise Dusco Tosic ile Mercelo Guedes oldu, dileriz son olur!

Belleklerimizden silinmeyecek bir maç izledik teşekkürler yılmadan mücadele eden Beşiktaşlı futbolculara, teşekkürler ilk yarıları bozuk para gibi harcayıveren Şenol Güneş’e… Ve tabii tribünde tarih yazan Beşiktaşlılara…

