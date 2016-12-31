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Aris Nalcı

aristotale@gmail.com

31 Aralık 2016

Noel Baba'nın fesinden

Ey Noel Baba döven yurttaşım midye dolma, topik, çörek falan yemeye de gelme ama emi...

Ey sevgili yurttaşım
Sen Noel, yılbaşı kutlamazsın bilirim.
Ama ülkendeki her mağazanda yılbaşı indirimi, yılbaşı çekilişin eksik olmaz...
Yılbaşı gecesi yıllarca TRT'de özel dansözlü şovlar seyretmedik zaten biz...

Ama yeri gelir bizim, Ramazan'da "ne güzel pide olur bu dönem" diye fırınlara koştuğumuz gibi sen Noel zamanı çörek, topik, midye dolma bulmak için Kurtuluş'un, Yeşilköy'ün, Bakırköy'ün yolunu tutarsın.
Hoş memleketinde meyhane mezelerinin %95'i ya Rum'dur ya Ermeni'dir ama sen zaten meyhaneye gidenleri de haram edenlerden sayıyorsun...

Paskalya'da yumurta tokuşturmazsın bilirim.
Oysa eski cumhurbaşkanın (Gül) Türkmen geleneği diye boyasız yumurta tokuştururdu Türkmen ellerinde...
Doğuş Bayramı'nda bizimle birlikte dua etmez, sonrasında Paregentan'a (karnaval) kadar bizimle oruç tutmazsın.
Ama bizim dinadamları, yöneticiler Ramazan'da gelsin senin sofranda aşını paylaşsın, yemeğini kutsasın istersin...
Ama yeri gelir biz "multikulti milletiz" dersin.
Sonra AB'ye dönüp "Azınlıkların haklarına saygılıyız" dersin.
ABD'ye dönüp "Biz Hıristiyanların haklarını koruyoruz, kiliselerine bakıyoruz" dersin.

Sonra dönersin İstiklal'de şişme Noel Baba'nın pipisini kesmeye çalışırken balonu patlatıp gülünç duruma düşersin...
Millete efe kıyafeti giydirip Noel Baba'nın kafasına silah dayatırsın.

Kafası feslilerin / kafası Noel şapkalıları dövdüğü posterler asarsın oraya buraya.

Kardeş kardeş yaşıyoruz deme nolur artık...

Ey Noel Baba döven yurttaşım midye dolma, topik, çörek falan yemeye de gelme ama emi...

Bilir misin? Yeni yıl sadece miladi takvimde bir gün (yıl) dönümüdür...

Hıristiyanlar Noel'i 24'ünde, Ermeniler de 6 Ocak'ta kutlar.

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