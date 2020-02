Yaşama eylemi

Derin derin nefes almasını öğrenmeye çalış, yediğin yemekten gerçekten tad al ve uyuduğunda gerçekten uyu. Hayatını tümüyle yaşayabilmek için tüm gücünle dene ve güldüğünde katıla katıla gül. Sinirlendiğinde de iyice sinirlen. Hayat dolu olmaya çalış zaten yeterince yakında öleceksin.* William Saroyan, 1934

Uzun zaman yurt dışında olmanın da getirdiği bir gereklilik olsa gerek, kitaba erişiminiz çok fazla olmuyor. Gelen gidenle size akan yayınlar veya amazon gibi internet dükkanlarına yöneliyorsunuz. Sonra Kindle, Amazon Fire, Google kitap sıra sıra geliyor...

Eğer bir okur obur iseniz. İlk zamanlarda kendinizi Türkçe haber sitelerinde kaybettikten sonra okuduklarınızın yarısından fazlasının yalan olduğunu anlatan bir rapora denk geliyorsunuz ve o kapı da kapanıyor.

"Elle tutamıyorsam olmaz" diyenlerdenim ben de.

"Gazete dediğin elde okunacak. Kitabın ağırlığını elinde hissedeceksin." de olabilir.

Bazıları "kitap basılmamışsa kitap değildir, edebiyat değildir" diye işi de derinleştirebilir.

Ama gel gelelim okuduğumuz gazetelerin, haberlerin yarısından fazlasının iktidar tarafından kontrol edildiği bir dünyada basılı kitapları kontrol etmediği düşünülebilir mi?

Kontrolden kastım içeriğin uygunluğu değil.

Kontrolden kastım edebiyatı dolaylı yoldan kısırlaştırmaktır.

Kağıda zammı engellememektir.

Ülkeyi kağıt üreticisiyken, kağıt fakiri haline getirmektir.

Kısırlaştırma durumunu şöyle açayım.

Uzun süredir Türkiye'de çok satan bir romancı değilseniz veya yayınevi çok ilkeli değilse, ki onlardan birkaç tane kaldı, kitap çıkarmanız pek kolay değil.

Ya proje bazlı kitaplar olacak ki bir araştırmanın sonucu olarak basılıyor. Bu şekilde de finansmanı sağlanıyor ve satış kaygısı gütmüyor. Ya da satılacağı bilinen romanlar basılıyor.

Kağıt da zamlanınca, yayıncının işi daha da zora giriyor.

E yazan da yazdığı ile kalıyor.

Şu an çalıştığım iş Avrupa'da ve Türkiye'deki basılı yayınların masraflarını karşılaştırabilmemi sağlıyor.

Biliyor musunuz Avrupa'da basılan bir kitabın yüzde 60'ından fazlası yazara veya yayıncıya kâr. Türkiye'de ise yüzde 50'si zaten dağıtımcının.

Böyle bir dönemde Türkiye'nin amazon üzerinden yayınlanan ilk kişisel gelişim kitabı "Yaşam Eylemi" (Aytül Hasaltun Bozkurt) piyasaya çıktı.

Piyasa derken kastım Amazon ve Google Kitap.

Türkiye'de yayıncılık giderek zorlaşırken durumu biraz olsun eşitleyebilecek bir alan açan Amazon internetten herkese kitap yayınlama şansı verdiğinden uzun süreli bir editörlük elemesinden geçmeden yayına çıkan Aytül Hasaltun (Bozkurt) 'un benim kendimce kişisel gelişim diye kategorileştirebileceğim kitabı benim de ilk dijital kitap deneyimimi oldu.

80 sayfalık "Yaşam Eylemi" son dönemde yaşadığımız ağır travmalı dönemde insanların kendilerine nasıl iyi davranması gerektiğini anlatan bir kitap. Sadece anlatıp sizi yarı yolda bırakmıyor. Adım adım kendinize iyi davranmanız için yol gösteriyor.

Adım adım derken tam anlamıyla "adım adım" kast ediyorum.

Sabah daha yataktan kalkmadan kaç kez gerineceğinizi, ayaklarınızı yatağın neresinden nasıl çıkarırsanız ve yere nasıl basarsanız kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabileceğinizi anlatıyor bu kitap.

Her neye sinirlendiyseniz veya her neye üzüldüyseniz, duygunun geçici bedeninizin ve sizin kalıcı olduğunuzu size hatırlatan bir kitap "Yaşam Eylemi" adı üstünde. Yaşam Eylemi.

Yaşam bir eylemdir nihayetinde.

Eğer etrafınızdaki, içinde bulunduğunuz ortamdaki, ülkedeki, mahalledeki, evdeki, ailedeki durumlar sizleri sıkıyor, daraltıyor veya umutsuzlaştırıyor ise Yaşam Eylemi, Yaşama eyleminin nasıl gerçekleştirilebileceğinin yol haritasını veriyor sizlere.

Çoğumuzun bilmediği şeyler değil!

Bilip de bir süre sonra günlük hayat karmaşasında görmezden gelmeye başladığı şeyler aslında.

O yüzden dünyayı yeniden keşfedeceğinizi sanmayın.

Kendinizi keşfedeceğinizi varsayın.

Özellikle kitap yayınlamanın çetrefilli bir mesele haline getirildiği, her yayının ince ince elenip dokunduğu bir dönemde bazen dijital kitaplar da imdadınıza koşabiliyor.

İşte bu kitap o kitap.

21. yüzyılda "yazı" işinin sadece "basılı" ile eş anlamlı olmadığının bir kanıtı...

Raflarda yok.

Not: Ben bu yazıyı yazarken kitap Amazon'da Isabella Kardelan Tombul tarafından İngilizce çevirisi ile Türkiye'den sadece Amazon üzerinden yayına giren ilk kitaplardan biri oldu. Aytül Hasaltun'un bir başka kitabı "Kahraman Memelerim" de yine İngilizce versiyonu ile yayında...

https://www.amazon.fr/Ayt%C3%BCl-Hasaltun-Bozkurt/e/B07J9Z5L9B/ref=dp_byline_cont_book_1

* "Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough."