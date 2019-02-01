Aris Nalcı

TARİH
01 Şubat 2019
Demek ki milleti ayakta tutabilmek için bir tek geriye bu kin ve nefret kaldıDevamını Oku
TARİH
17 Aralık 2018
Jandarma, Ahlat Müzesi, usanmamış definecilerle uğraşmış...Devamını Oku
TARİH
07 Kasım 2018
Her neye sinirlendiyseniz veya her neye üzüldüyseniz, duygunun geçici bedeninizin ve sizin kalıcı olduğunuzu size hatırlatan bir kitap "Yaşam Eylemi" adı üstündeDevamını Oku
TARİH
02 Ağustos 2018
"Tanrının kelamını taşıyan bir meslektaşları (rahip Brunson) hapisteyken bir kez bile ziyaret etmeyenler, onu esir tutanların yanındaydı bir kez daha"Devamını Oku
TARİH
26 Temmuz 2018
Bana sopasını gösterip "Herkes en iyi bildiği şeyi yapmalı" diyen şoförün giderek daha haklı ve geneli temsil eden bir figür haline geldiğini hissetmeye başlıyorumDevamını Oku
TARİH
09 Haziran 2018
Biz sağlam durdukça sen kaybediyorsunDevamını Oku
TARİH
04 Haziran 2018
"Binilen alametin şoförü biz değiliz, dolayısı ile kaza olursa sorumlu da biz olamayız..."Devamını Oku
TARİH
15 Ocak 2017
Ararat'ı TOKİ duvarıyla kapatamayacağınız gibi, soykırım sözcüğünü de duymadık diyemezsiniz...Devamını Oku
TARİH
31 Aralık 2016
Ey Noel Baba döven yurttaşım midye dolma, topik, çörek falan yemeye de gelme ama emi...Devamını Oku
TARİH
18 Kasım 2016
İktidarın sosyal ölüme mahkûm ettiği ailelerin çocuklarının ahı kendisini hep sığındığı Rab'ın kapısında bulacaktır elbet...Devamını Oku
TARİH
16 Kasım 2016
"Papazı dövdürmeyecektik"Devamını Oku
TARİH
29 Nisan 2016
"Ben bile mahkemeye başvurdum ve adımı Türk ismiyle değiştirdim. Şimdi adım Faruk"Devamını Oku
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