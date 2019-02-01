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Aris Nalcı

aristotale@gmail.com

TARİH

01 Şubat 2019

İnkârcılığın çaresizliği

Demek ki milleti ayakta tutabilmek için bir tek geriye bu kin ve nefret kaldı

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TARİH

17 Aralık 2018

Sen kilise yapadur bakan, yıktıklarınız hortluyor bir yandan

Jandarma, Ahlat Müzesi, usanmamış definecilerle uğraşmış...

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TARİH

07 Kasım 2018

Yaşama eylemi

Her neye sinirlendiyseniz veya her neye üzüldüyseniz, duygunun geçici bedeninizin ve sizin kalıcı olduğunuzu size hatırlatan bir kitap "Yaşam Eylemi" adı üstünde

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TARİH

02 Ağustos 2018

Tazele yemini!

"Tanrının kelamını taşıyan bir meslektaşları (rahip Brunson) hapisteyken bir kez bile ziyaret etmeyenler, onu esir tutanların yanındaydı bir kez daha"

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TARİH

26 Temmuz 2018

Kan alıp kan vermek

Bana sopasını gösterip "Herkes en iyi bildiği şeyi yapmalı" diyen şoförün giderek daha haklı ve geneli temsil eden bir figür haline geldiğini hissetmeye başlıyorum

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TARİH

09 Haziran 2018

Okul yok GREV var

Biz sağlam durdukça sen kaybediyorsun

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TARİH

04 Haziran 2018

Hangi yolun yolcusuyuz?

"Binilen alametin şoförü biz değiliz, dolayısı ile kaza olursa sorumlu da biz olamayız..."

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TARİH

15 Ocak 2017

Sizin duvar Ararat'ı keser mi?

Ararat'ı TOKİ duvarıyla kapatamayacağınız gibi, soykırım sözcüğünü de duymadık diyemezsiniz...

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TARİH

31 Aralık 2016

Noel Baba'nın fesinden

Ey Noel Baba döven yurttaşım midye dolma, topik, çörek falan yemeye de gelme ama emi...

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TARİH

18 Kasım 2016

Derin endişe!

İktidarın sosyal ölüme mahkûm ettiği ailelerin çocuklarının ahı kendisini hep sığındığı Rab'ın kapısında bulacaktır elbet...

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TARİH

16 Kasım 2016

Derin endişe!

"Papazı dövdürmeyecektik"

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TARİH

29 Nisan 2016

Herkes gitti bir o kaldı

"Ben bile mahkemeye başvurdum ve adımı Türk ismiyle değiştirdim. Şimdi adım Faruk"

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