Bir Türk milliyetçisi Yerevan'da ne yapar?

19 Ocak geçti, ardından yeni bir milliyetçi dalgayla Agos Gazetesi'nin sitesi birkaç kez hacklendi. Her seferinde farklı mesajlar verildi ama hackerların son mesajı daha bir ilginçti.

Bir yandan üç hilal diğer yanda Che'nin resmi bizim olduğu kadar milliyetçi hareketin de kafasını karıştırdı bence.

Sitenin altına ise Alparslan Türkeş'in bir konuşması yerleştirilmişti.

Üstünde ise “Türkler hiç bir zaman soykırım yapmamıştır, zaten yapsaydı siz dünya üzerinde yaşamıyor olurdunuz!” yazıyordu.

Tüm bu gündemin akışından habersiz ben Türkiye'de gündeme neredeyse hiç gelmeyen ancak komşu Ermenistan basınında bir haftada neredeyse fenomen olan Hasan Oktay'ın peşindeydim... Kendisi Kafkas Araştırma Merkezi'ni (KAFKASSAM) yürütüyor.

Kafkaslarda barış sorunu üzerine araştırmalar yapan, 7 dilde yayın yapan bir sitesi de var. Sık sık Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret eden Hasan Oktay 2002 seçimlerinde MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olarak Agos'u da ziyaret etmiş ve diğer tüm partiler gibi Hrant Dink ile görüşüp milletvekili olarak planlarını anlatmıştı.

Ben o dönem Agos'ta fotoğafçıydım...

Hasan Oktay, son Yerevan ziyaretinin ardından bozkurt işareti ile çekildiği fotoğrafları facebookta paylaştıktan hemen sonra sosyal medyada tartışmanın başlaması uzun sürmedi. Fotoğraflarda Oktay, Başbakan Dikran Sarkisyan başta olmak üzere Ermenistan'daki birçok farklı siyasi ve akademisyenle birlikte gözüküyor... Aralarında Tüm Dünya Ermenileri Patriği de var.

Hepimizin kafasındaki soruları Yerevan-Tiflis yolundayken Hasan Oktay'a sordum. Milliyetçi bir Türk Ermenistan'da ne yapar? İşte sorularımızın cevabı, mümkün olduğunca kısaltmadan yayınlıyorum...

Ermenistan ziyaretinizin sebebi neydi?

Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı olarak sık sık Kafkasya bölgesini gezerim, bu amaç kapsamında bu hafta da Ermenistanda bir dizi gezi-inceleme ve görüşmeler için bulundum.

Sık sık gidiyor musunuz?

İmkânlar ölçüsünde gitmeye çalışıyorum. Zira biliyorsunuz Ermenistan'a gitmek biraz pahalıdır. İstanbul-Tiflis arasını uçakla gidiliyoruz, oradan da 6 saatlik bir otobüs veya özel taksi ile Erivan'a ulaşmak mümkün oluyor.

Ermenistan basını sizin Yerevan Cumhuriyet Meydanı'nda bozkurt işareti yaparken çekildiğiniz fotoğrafı konuşuyor? Nasıl bir anlam yüklememiz gerek buna?

Ermenistan'da resim çekilmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Eğer böyle bir yasak varsa bunu tüm dünyaya iletmeliler. Veya Ermenistan basını dünyaya demeli ki “bizim coğrafyamız kafdağının arkasında burada size ters gelse de bazı kurallar var ve bu kuralarla uyduğunuz sürece demokratsınız uymazsanız eğer vay halinize” deriz diyorlar. Dün itibariyle Ermenistan basının önemli bir kesimi kendi kendini bitirmiştir. Bu yapılana gazetecilik deniyorsa vay basının haline. Önce uyduruyorlar sonra iftira atıyorlar ve sonrada bu iftira kampanyasını linç etmeye çeviriyorlar. Bu metod eski Sovyetlerde bile bu kadar iğrenç değildi. Ermenistan devlet yetkilileri Ermenistan'ın demokratik görünümüne zarar veren bu tür saçmalıklara ne der bilmiyorum ama bildiğim bir şey var artık Ermenistan basınının kendini gözden geçirmesi gerekir. Bu haliyle Ermenistan devletine zarar vereceklerdir.

Milliyetçi görüşte biri misiniz?

Evet bu soru sorulduğunda açık yüreklilikle Türk milliyetçisiyim diyorum.

'Milliyetçi bir Türk Ermenistana gitmelidir'

Milliyetçi bir Türk Ermenistan'da ne yapar, niye gider, ilgi alanı ne olur orada?

Ermenistan bölgede normalleşmeye çalışan bir ülke. Ve artık normalleşmelidir de. Bu haliyle daha büyük sıkıntılara düşecektir. Ermenistan herkesin gelebileceği bir ülke olamazsa o zamana felaketlere hazır olmalıdır. Milliyetçi bir Türk Ermenistan'da diğer insanların yaptığını yapmaktan başka ne yapabilir ki. Mesela Türk kamyonları Ermenistan'da ne yapar? Türk kamyon şoförünün taşıdığı yiyecekleri yiyeceksiniz sonra da “Türklerin burada ne işi var?” diyeceksiniz. Ermenistan'da böyle marjinal tutumlar yüzünden Türkler pek Ermenistan'a gitmeyi tercih etmezler, ama bundan Türkler kaybetmez bu marjinal tutumlar yüzünden Ermenistan kaybeder. Burada Ermenistan'ın sosyoekonomik hareketliliğini saymaya gerek yok ama bir kıyaslama açısından şunu söylemek gerekir ki 10 yılda Ermenistan hızla gerilemektedir. Ermenistan'a gidenlerin bir çoğu birkaç günlüğüne gitmekte veya günübirlik ziyaretlerle yetinmekteler. Oysa yatırım imkanları ve ya Ermenistan'ın genel durumu bir geçiş ülkesi değil, bilakis yatırım yapılabilecek bir pozisyondadır. Fakat dediğim gibi son zamanlarda Ermenistan müthiş bir gerileme kaydetmektedir. Milliyetçi bir Türk Ermenistana gitmelidir ve her iki tarafta bunu yadırgamamalıdır. Ermenistan'ın bölgede yaşadığı sıkıntıların çıkış yollarından biri de Ermenistan'ın Milliyetçilerle daha sıkı bir temas kurmasından geçer. Unutulmamalıdır ki Türkiye Ermenistan ilişkileri daha Petrosyan-Türkeş’in geliştirdiği modele bile yaklaşamamaktalar. Bu bile tek başına Türk milliyetçilerinin Ermenistan meselesine bakışını ortaya koyar. Burada önemli olan sürdürülebilir bir ilişki ağının kurulabilmesidir. Bu kurulduğunda ağır aksak ta olsa beklenenin üstünde bir gelişme sağlanır. Erivan'da herkes olmalıdır. Eğer bunlar gelsin bunlar gelemsin diye bir ölçü konursa işte o zaman Erivan bu günkü perişanlığı yaşamaya devam eder.

Ermenistan'ın gelecek 10 yıllık tasavvurunda Türkiye çok önemli

Ermenistan'da kimlerle temasınız oldu, üst düzey politikacılarla temastaydınız, neler konuştunuz?

10 yıllık bir ziyaret perspektifinden bakılırsa birçok kişi ile görüştüm. İktidardan, muhalefetten sendikalardan sanatçılardan sokaktaki süpürgecisine kadar birçoklarıyla görüşmelerim oldu. Konuşmalarımızı zaman zaman yazdığımız yazılarda aksettirdik. Ama bir çoğu yazılmamak kaydıyla olduğu için mahremiyete saygıdan dolayı bizde kalması uygun olur. Birkaç gündür hakkımızda yalan yanlış haberlerin çıkması da belki bizim Ermenistan'ı bölgede, bölgesel sorunlarını çözebilecek kapasitede olduğunu söylememizden kaynaklanmış olabilir. Ermenistan'ın önümüzdeki 10 yıl karşılaşabileceği sorunların çözüm önerileri Kafkassamın çalışmalarında mevcut. Biz bunu bazı platformlarda dile getiriyoruz ve bundan bir çok kişinin rahatsız olması mümkün. Ermenistan'ın gelecek 10 yıllık tasavvurunda Türkiye çok önemli yer tutacak ve Türk milliyetçilerinin durumunu Ermenistan dikkate alacaktır.

'Taşnak Partisi çözümün bir kenarında olmak zorunda'

Ermenistan'da Millliyetçi parti ile temasınız oldu mu? Taşnaktsutyun ile?

Taşnak Partisi'nin geçmiş siyasi hayatının önemli bir bölümü Osmanlı coğrafyasında geçti ve gelecek 10 yılda Taşnak Partisi çözümün bir kenarında olmak zorunda. Bu bağlamda taşnakçılarla en azında resmi görevlileriyle bir temasım olmadı ama bazı yetkilileriyle değişik ortamlarda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. İşin ilginci Ermenistan'da aleyhimize yaygara koparmaya çalışanlar veya Taşnak üyelerini üstümüze salmaya çalışanlar, bizim bu çalışmalarımızı bilmeyenler ve bundan pirim yapacaklarını düşünüyorlar. Ermenistan'ın karşılaştığı sorunlar ortada. 10 yıllık bir plan yapılmaz ise Ermenisiz bir Ermenistan ile karşılaşılacak.

Kafkassam'ı biraz anlatır mısınız?

Kafkassam www.kafkassam.net adresinde yayın yapan Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi'dir. Başta Ermenice olmak üzere 7 dilde yayın yapmaktayız. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya, Kuzey Kafkasya, Hazar Karadeniz bölgelerini çalışma sahamız. Durum böyle olunca bölgede olmak iktiza etmektedir. Ermenice yayın yapmamız şimdiye kadar dikkatlerden kaçmış ancak Ermenistan'dan beklediğimizden fazla ilgi gördük . Ayrıca da amatör ruhla çalıştığımızdan emailimize beklenmedik şekilde yazılar gönderilmeye başlandı. Biz ilke olarak yazıların muhtevasına karışmayız, dolayısıyla her kesimden yazı veririz. Bu da başlıbaşına bize bir özellik kazandırıyor.

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