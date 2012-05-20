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Ali Servet Etkin

etkinas9@gmail.com

20 Mayıs 2012

İnsan: Aynaya Bakan Hayvan

Düşünce tarihi insanın ne menem birşey olduğunu “tespit” etmeye çalışan girişimlerle dolu

Düşünce tarihi insanın ne menem birşey olduğunu “tespit” etmeye çalışan girişimlerle dolu. “ Politik Hayvan”, “Alet kullanan Hayvan”, “Dili geliştirmiş hayvan” vesaire. Özellikle bilgiyle iktidar arasında çok sıkı fıkı ilişkiler bulunan batıda durum bu. Bilgi bir şüphe gereci değil uzun zamandır. Sokrates tek bildiği şeyin cehaleti olduğunu söylerken batı ile doğu arasındaki yarılmadan önceki son lafı etmişti belki de. Artık bilgi şüphelenmeme gereci; kendinden eminliğin, bilinen şeyi ustaca kuşatabilmenin, cool’luğun ve fethetme mağrurluğunun bayrağı. Bilgiyi “İsviçre çakısı” haline getirirken işe kendimizden başladık tabii ( insan: özeleştirel hayvan !). Potansiyellerimizin çoğuna tekmeyi bastık ve giderek güvenlik, haz, hijyen ve sağlık düşkünü bireyler olduk. Elbette en büyük silahımız bilimler. Sokratik felsefi krizi atlatarak tektanrıcılığı kuşandık ( tüm dünya insana bir armağandır denir üç semavi dinde de) ve işe yaramaz olanları arıta arıta pürüzsüz bilgi alanlarına kavuştuk.

Fakat hala neyse ki çark-ı feleği yeniden çevirten problemlere sahibiz. “No frost” bilgi dışında basit, eğri büğrü ama “bizden” kanılara ihtiyacımız sürmekte. Bazı ebedi ikilemler sayesinde yeniden düşünmeye, hayaller kurmaya, bazen krizlere ve ruhumuzu besleyen yaratıcı adımlara doğru itilmiyor muyuz? Geçmiş ve gelecek, az ve çok, gençlik ve yaşlılı, güzellik ve çirkinlik vb.

Haftanın yenilerinden “Güzel ve Çirkin” eski bir dilenmanın masalı. Bencil ve acımasız prens kötü bir havada kapısını çalarak kalacak yer karşılığı kendisine bir gül teklif eden çirkin kadını geri çeviriyor. Hata yapıyor. Kadının lanetlediği şato gölgelere karışırken prens bir canavara dönüşüyor. Dışarı ile tek bağı sihirli bir aynadır artık. Lanetin şartına gelince; eğer prens sihirli gülün son yaprağı düşmeden birini sever ve onun tarafından sevilirse çirkinlikten azade olacak ve eski haline geri dönecek. Yakınlardaki köyde ise güzel Belle babası ile mutlu mesuttur. Ama baba Maurice fırtınalı bir havada şatoya sığınmak durumunda kalınca canavar tarafından alıkonur. Belle artık bu canavarla yüzleşmek, Lumiere isimli şamdan ve Cogsworth isimli çaydanlıkla birlikte tuhaf maceralara atılmak durumundadır.

Güzel ve Çirkin’in yeniden vizyona girişi 3D ile desteklenmiş. Gary Trousdale ile Kirk Wise “Atlantis” ve “Notre Dame’ın Kamburu” nu da beraber yönetmiş animasyon ustaları. “Güzel ve Çirkin”i  harika şarkılarla süslemişler. Lanetli şatonun eşyalarından acar karakterler yaratmışlar. Ortaya çocukların ilgi ile izleyeceği, ruhlarına iyi gelecek bir film çıkmış.

Ben aynanın sırlarında çok şeyin saklı olduğuna inananlardanım. Sabah kalkıp da aynada kendimizi her zamankinden çirkin ya da genç, dün ile çok dolu ya da geleceğe daha hazır gördüğümüz anlardaki o tuhaf yüzleşmeyi önemli buluyorum.  Bolca naiflik az manipülasyon anları. Çocuklar herşeyin farkında gerçi ama “Güzel ve Çirkin” masalsı bir ayna olacak onlara.

 

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