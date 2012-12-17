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Ali Servet Etkin

etkinas9@gmail.com

TARİH

17 Aralık 2012

'Kelimeler, gerçeğin beceriksiz avcıları...'*

Üçlemeler konusunda kuvvetli bir hassasiyete sahibiz, kabul etmek lazım. Bir kere sayının kendisi çekici

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TARİH

15 Ağustos 2012

Korkularımı korkutmasam da mı saklasam!?

İyi olur diyeceğim, fakat bu yakışıksız kaçabilir. Onlarla yüzleşmem yolunda türlü çeşit bir profesyonel uyarı tomarı kapımda bekliyor.

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TARİH

25 Temmuz 2012

Bir Zanaat Olarak Mutluluk Hırsızlığı

Yapma\'nın ve eylemin başlı başına ilgi çekiçi olduğunu herhalde yadsıyamayız...

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TARİH

04 Temmuz 2012

'Ahh Avrupa!'*

O\'nunki, bir tür baba kritikerliğiyle, birleşme idealinin gücünü ve planlarını koruduğu 80\'ler Avrupa\' sına bakışından kaynaklanan bir ah...

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TARİH

25 Haziran 2012

Babalar, günlerinde ne yaparlar?

Kendilerine has günlerinden bahsetmiyorum tabii. Kendileri olmaya devam etmeleri gereken, hatta bunu extrem koşullarda...

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TARİH

19 Haziran 2012

Hikâyelerin Serüveni: Belgeseller Ve Kurmacalar

Belgeselle kurmaca arasındaki farklar ya da akrabalıklar son yıllarda daha çok konuşuluyor.Görüntü üretimindeki...

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TARİH

11 Haziran 2012

Görmek ve Duymak

Bazı düşünürler (özellikle hermeneutik gelenekte) uygarlıklarla duyu organları arasında ilginç bağlantılar kurarlar...

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TARİH

04 Haziran 2012

‘Kıyamet’ masaya en son gelen yemektir

Öyle değil midir? Tasarlamaya en düşkün olduğumuz son\'dur kıyamet. Gökler ve yerlerin...

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TARİH

27 Mayıs 2012

Gerçekler kaça ayrılır?

Bu ansiklopedik tarihçik pek masumane görünüyor. Aslında öyle.Gerçeğin herkes için ortak bir yüzü olduğuna dönük inancımızın ürünlerinden...

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TARİH

20 Mayıs 2012

İnsan: Aynaya Bakan Hayvan

Düşünce tarihi insanın ne menem birşey olduğunu “tespit” etmeye çalışan girişimlerle dolu

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TARİH

14 Mayıs 2012

Zamanın rakibi olmak

“Can Dostum” zaman merkezli bir film değil tabii ( Öyle bir şey olabilir mi? Belki Demirkubuz’un zamanı anlamaktan yorgun karakterler...

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TARİH

05 Mayıs 2012

Tencere dibin kara...

Eğer içten yanmalı motor icat edilmeseydi Arap coğrafyası bu denli çalkantı ve dedikodu besleyen bir yer olur muydu bilmem...

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