Ali Servet Etkin

TARİH
17 Aralık 2012
Üçlemeler konusunda kuvvetli bir hassasiyete sahibiz, kabul etmek lazım. Bir kere sayının kendisi çekiciDevamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2012
İyi olur diyeceğim, fakat bu yakışıksız kaçabilir. Onlarla yüzleşmem yolunda türlü çeşit bir profesyonel uyarı tomarı kapımda bekliyor.Devamını Oku
TARİH
25 Temmuz 2012
Yapma\'nın ve eylemin başlı başına ilgi çekiçi olduğunu herhalde yadsıyamayız...Devamını Oku
TARİH
04 Temmuz 2012
O\'nunki, bir tür baba kritikerliğiyle, birleşme idealinin gücünü ve planlarını koruduğu 80\'ler Avrupa\' sına bakışından kaynaklanan bir ah...Devamını Oku
TARİH
25 Haziran 2012
Kendilerine has günlerinden bahsetmiyorum tabii. Kendileri olmaya devam etmeleri gereken, hatta bunu extrem koşullarda...Devamını Oku
TARİH
19 Haziran 2012
Belgeselle kurmaca arasındaki farklar ya da akrabalıklar son yıllarda daha çok konuşuluyor.Görüntü üretimindeki...Devamını Oku
TARİH
11 Haziran 2012
Bazı düşünürler (özellikle hermeneutik gelenekte) uygarlıklarla duyu organları arasında ilginç bağlantılar kurarlar...Devamını Oku
TARİH
04 Haziran 2012
Öyle değil midir? Tasarlamaya en düşkün olduğumuz son\'dur kıyamet. Gökler ve yerlerin...Devamını Oku
TARİH
27 Mayıs 2012
Bu ansiklopedik tarihçik pek masumane görünüyor. Aslında öyle.Gerçeğin herkes için ortak bir yüzü olduğuna dönük inancımızın ürünlerinden...Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2012
Düşünce tarihi insanın ne menem birşey olduğunu “tespit” etmeye çalışan girişimlerle doluDevamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2012
“Can Dostum” zaman merkezli bir film değil tabii ( Öyle bir şey olabilir mi? Belki Demirkubuz’un zamanı anlamaktan yorgun karakterler...Devamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2012
Eğer içten yanmalı motor icat edilmeseydi Arap coğrafyası bu denli çalkantı ve dedikodu besleyen bir yer olur muydu bilmem...Devamını Oku
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