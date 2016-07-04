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Akdoğan Özkan

akdogan_ozkan@hotmail.com

04 Temmuz 2016

Yok artık, yok! Var, artık istikrar var!

28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı saldırısı; 44 ölü var, güvenlik zafiyeti yok!

Sivas Katliamı?

Paris’te kırmızı bültenle arama (!) var, Sivas’ta Valiliğe 400, Emniyet’e 500, Madımak Otel’e 600 m. uzaktaki evinde 18 yıllık firarının (!) akabinde eceliyle hayatını kaybeden katliamın 1 numaralı sanığını bulan yok!

Uğur Kaymaz Cinayeti?

Bedeninde 13 kurşun var, beraat var, yeniden yargılama yok!

Hrant Dink Cinayeti?

Tam teşekküllü cinayet var, örgüt yok!

Ceylan Önkol’un Havaya Uçurulması?

12 yaşında paramparça bir beden var, havan topu yok!

Sevag Balıkçı Cinayeti?

41 delik var, görgü tanıklarını tehdit var, cinayette kasıt yok!

Roboski Katliamı?

Takipsizlik var, ‘kusursuz’ aklama var, ceza yok!

Ali İsmail Korkmaz Cinayeti?

Kamera kayıtları var, en kritik 18 dakika yok!

Tahir Elçi Suikastı?

Göz var, izan var, mermi çekirdeği yok!

20 Temmuz 2015 Suruç Saldırısı?

34 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

10 Ekim 2015 Ankara Garı Saldırısı?

109 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

12 Ocak 2016 Sultanahmet Saldırısı?

13 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

17 Şubat 2016 Ankara Saldırısı?

29 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

13 Mart 2016 Ankara Saldırısı?

37 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

19 Mart 2016 Taksim Saldırısı?

5 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

27 Nisan 2016 Bursa Saldırısı?

1 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

1 Mayıs 2016 Gaziantep Saldırısı?

2 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

7 Haziran 2016 Vezneciler Saldırısı?

13 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı Saldırısı?

 44 ölü var. Güvenlik zafiyeti yok!

Yok artık, yok!

Var, artık istikrar var!

 

[NOT: Tamamlamam gereken bir kitap çalışmasının yoğunluğu dolayısıyla, önümüzdeki üç hafta için T24 okurlarının affına sığınarak yazılarıma ara veriyorum. Ağustos ayında yeniden her pazartesi burada buluşmak üzere- AÖ.]

Twitter: @akdoganozkan

 

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