T24 LogoT24 Logo

Akdoğan Özkan

akdogan_ozkan@hotmail.com

09 Eylül 2013

'İmkâna tutuldum, düşü sevdim'

“Şu dünyada insan gönül rahatlığıyla bir tek şairleri sahiplenebilir. Bu, insanın yüzünü kızartmayacak tek alışveriştir,” diyordu, Yıldırım Türker eski bir yazısında. O yüzden “tevazu ile frenli” de olsak, “benim şairlerim” derken utanmamıza gerek yok, aslında:

“Şu dünyada insan gönül rahatlığıyla bir tek şairleri sahiplenebilir. Bu, insanın yüzünü kızartmayacak tek alışveriştir,” diyordu, Yıldırım Türker eski bir yazısında. O yüzden “tevazu ile frenli” de olsak, “benim şairlerim” derken utanmamıza gerek yok, aslında:

Gülten Akın, benim şairlerimdendir.

Bazen aklıma eski bir imkân düşer, gider onun "Balina" şiirini okurum. "Balina" benim şiirlerimdendir.

Hani bazı şeyler vardır, insanı bu ülkede, bu coğrafyada yaşadığı için mutlu hissettiren! Ender şeyler hani… Akla düşüverince bu ülkeyi onunla da tarttığınız… Ülkeyi sevdiren güzel şeyler...

Yaşamlara bakar, “usta” yaşamlara, yaşamlandırmalara, utanırsınız... Ölümlere bakar, kalleş ölümlere, acır, ekşirsiniz. Ama tartıdan utandırmayan şeyler de çıkar bu ülkede…

Bir dağın kekikli yamaçlarından aşağılara çocuk olup yuvarlanabilmek gibi…

Bir dut ağacının gölgesinde soluklanırken bir karatavuğun gökyüzüne ortak olduğunu fısıldaması gibi kulaklarınıza...

Bunları hiç yapamayacak bir ebabil gibi, günlerce durmadan, konmadan uçabileceğinize, kanat çırparken de gökyüzünde uykuya yatabileceğinize inandıran şeyler...

Yani insana gökyüzünde gözlerini yumduran, ayaklarını yerden kesen şeyler...

Bir ozanın dizeleri, bir aşığın koynunuza sakladığınız keskin ve zarif sözleri gibi...

Bir karaleyleğin binlerce kilometre ötedeki yuvasına varabilmesi gibi... Bir meşe yaprağının kendi toprağına inebilmesi öylece, bir derenin yatağına dönebilmesi gibi...

Sevdiğiniz bir düş, "Balina" şiirindeki göğün imkânı gibi... İşte öyle bir şeydir bu toprakları sevdiren o ender, güzel şeyler...

Şimdi yine bir sonbahar. Ve bizler tüm düşü sevmişler için ilkbaharda filizlenmiş bir imkâna bir kez daha ses ve kulak verebiliriz:

BALİNA

Göğü gördüm imkâna tutuldum düşü sevdim  

dalıp çıkmalarım “orda bir şey”e dönüktü 

kaç kez bir şey, başka bir şey 

sıçradım hem yittim 

hem belirlendim 

derin durdum, teknenin altına girdim 

sarstım 

sarsıldım vuruşun gitgide usta vuruşuydu 

sustum düşe düştüm 

senin mi kan, yaralarımdan mı 

hey kaptan ne balinayım ben şimdi inadı içinde 

ne senin mavi balinan.

Şimdi yine bir sonbahar... Yeniden bir bahar düşü görme, gördürme mevsimi.  Okullar açılırken, kimi yürekler pırpır... "Tatilim çok güzel geçti ama arkadaşlarımı özledim" diyecek bazı küçük çocuklar. Duyamayacak, düşü sevmiş ama "devlet dersinde öldürülmüş" bazı büyük çocuklar... Göğü görmüş, imkâna tutulmuş ve arkadaşlarının gökyüzü bostanına uçmuş cömert çocuklar...

\

 

Düşü sevmiş, gökyüzünde uyuyakalmış, bir defne yaprağında düşeyazmış güzel çocuklar...

 

twitter: @akdoganozkan

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

akdoğan özkangülten akınşiirbalinaabdullah cömert

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

Yazarın Diğer Yazıları

Süleymani suikastının 'faili' belli oldu

Aynı 'fail' IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin sözcüsü ile bazı El Kaide örgütü komutanlarının öldürülmesinde de aynı görevi üstlenmişti

Süleymani suikastı sonrası olası senaryolar

İran’ın balistik orta ve uzun menzilli füzelerine nükleer başlık takabilecek bir uranyum seyreltme seviyesine ulaştığı iddiaları ana akım medyanın manşetlerine yerleşir. Siyaseten ve iktisaden yorgun Ankara’dan İran’ın elindeki 'kitle imha silahlarının' Türkiye’ye tehdit oluşturduğuna yönelik sözler duyulur

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi adı konulmamış bir savaş ilanıdır

Bu vahim gelişmenin coğrafyamızda siyasi, iktisadi ve askeri anlamda çok çok ciddi sonuçları olacaktır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24