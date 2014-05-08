Aynı 'fail' IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin sözcüsü ile bazı El Kaide örgütü komutanlarının öldürülmesinde de aynı görevi üstlenmişti
İran’ın balistik orta ve uzun menzilli füzelerine nükleer başlık takabilecek bir uranyum seyreltme seviyesine ulaştığı iddiaları ana akım medyanın manşetlerine yerleşir. Siyaseten ve iktisaden yorgun Ankara’dan İran’ın elindeki 'kitle imha silahlarının' Türkiye’ye tehdit oluşturduğuna yönelik sözler duyulur
Bu vahim gelişmenin coğrafyamızda siyasi, iktisadi ve askeri anlamda çok çok ciddi sonuçları olacaktır
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