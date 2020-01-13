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Akdoğan Özkan

akdogan_ozkan@hotmail.com

13 Ocak 2020

Bir hafta ara

Okurların bilgisine...

Akdoğan Özkan, geçirdiği enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle yazılarına bu hafta ara vermiştir.

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Akdoğan Özkan

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