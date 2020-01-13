Bir hafta ara

Ankara, Moskova ile İdlib’de bir türlü sonuçlandıramadığı bir "güvenli bölge" pazarlığı yürütürken, Şam -Halep Karayolu’nu El Kaide’den temizleyen Suriye Ordusu, bu kez hedefine Halep-Lazkiye karayolunu koymuş görünüyor