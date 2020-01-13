Bir hafta ara

Ankara, Moskova ile İdlib’de bir türlü sonuçlandıramadığı bir "güvenli bölge" pazarlığı yürütürken, Şam -Halep Karayolu’nu El Kaide’den temizleyen Suriye Ordusu, bu kez hedefine Halep-Lazkiye karayolunu koymuş görünüyor
Suriye'de Şam Yönetimi'ne karşı savaşan Selefi cihatçı güçler içinde en güçlüsü olan Heyet Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütünün kendisini kısa bir süre içinde feshedeceği ileri sürüldü
Bir zamanlar ülke ticaretinin en yoğun yükünü taşıyan M-5 karayolunu El Kaide türevi gruplardan temizleyen Suriye Ordusu’nun yeni hedefi Lazkiye – Şam karayolu (M4) olacak
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