T24 LogoT24 Logo

Akdoğan Özkan

akdogan_ozkan@hotmail.com

16 Şubat 2015

Adaletin zâyi, beyhudeliğin bâki olduğu memleket

Bu ülkede adaletin partilerini de kurduk, saraylarını da yaptık, ama adaletin kendisi hep zâyi oldu

Bugün insanlar Özgecan için ayakta.

Çünkü tecavüz edilip vahşice öldürülmüş ve yakılarak suya atılmış bir genç kız bu vahşi memlekette sadece bir bireyin kahredici trajedisine işaret etmiyor!

Kendisini toplumun geleneksel kurumlarıyla tahkim etmiş devletin karşısında birey olarak çaresizliğimizi de yüzümüze vuruyor.

Acı acı!

Kimiz ki biz? Biliyoruz ki, ufkumuza, geleceğimize çöreklenmek üzere bir çakal sürüsü gibi kuytuda bekleyen tüm zorba bünye ve yapıların karşısında bir lokmalık canımız var.

Bir gazda gözleri yaşaran, bir suda asfaltı öpen, tekmelerle, cop ve sopalarla kemikleri kırılabilen, kan revan içinde bırakılan insanlarız biz..

Linç edilip ateşe atılan, hastane ve mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründürülebilen, sonra da işinden atılabilen bireyleriz.

Böylesi bir tecavüz ve vahşi cinayeti, “Batılı yaşam tarzının” sonucu olduğuna inanabilecek kadar akıl ve insanlıktan nasibini almamışlar var bir yanda da.

Onların karşısında, birey olarak gösterebildiğimiz vicdani reflekslerimizden ve adalet talebimizi haykıracak sokaklarımızdan başka kaybedecek bir şeyimiz de yok!

Beklediğimiz, aradığımız, dillendirdiğimiz hep aynı:

Adalet!

Çok mu zor! Geçtik 20 bin dolar milli geliri, şunu bunu! Sadece adalet istiyoruz.

Bu ülkede adaletin partilerini de kurduk, saraylarını da yaptık, ama adaletin kendisi hep zâyi oldu.

Bu zâyilik karşısında ise bizler hep çaresiz olduk.

Hrant’ta da, Berkin’de de, Ali İsmail’de de, Özgecan’da da...

Hissettiğimiz hep aynı çaresizlik!

Payımıza düşen hep aynı beyhudelik oldu!

Fethiye Çetin demişti galiba bir mahkeme sonrasında ilk kez, “kendimi beyhude hissettim” diye. Evet bu memlekette kendimizi en çok hissettiğimiz şey bu beyhudelik oldu.

Bu memlekette adaletin kendisi hep zâyi, beyhudelik ise hep bâki oldu!

Sözcüklerin fazlası gibi!

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

özgecan aslanadalet istiyoruzkatilcinayeteylemdevletberkin elvanali ismail korkmazhrant dink

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Yazarın Diğer Yazıları

Süleymani suikastının 'faili' belli oldu

Aynı 'fail' IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin sözcüsü ile bazı El Kaide örgütü komutanlarının öldürülmesinde de aynı görevi üstlenmişti

Süleymani suikastı sonrası olası senaryolar

İran’ın balistik orta ve uzun menzilli füzelerine nükleer başlık takabilecek bir uranyum seyreltme seviyesine ulaştığı iddiaları ana akım medyanın manşetlerine yerleşir. Siyaseten ve iktisaden yorgun Ankara’dan İran’ın elindeki 'kitle imha silahlarının' Türkiye’ye tehdit oluşturduğuna yönelik sözler duyulur

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi adı konulmamış bir savaş ilanıdır

Bu vahim gelişmenin coğrafyamızda siyasi, iktisadi ve askeri anlamda çok çok ciddi sonuçları olacaktır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24