Ziraat Bankası’na Demirören kredisiyle ilgili 10 soru

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın TBMM KİT Komisyonu’nda Demirören Grubu’na krediyle ilgili söylediği sözleri değerlendiren T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, kamuoyunun merak ettiği konuların karanlıkta kalmaya devam ettiğini belirtti. Genel Müdür Çakar, "Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası'nda canlı hesaplarda izleniyor” demişti.

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Soydan, yaptığı yorumda Demirören’in kredisinin toplam tutarından geri ödenip ödenmediğine dair kamuyounun merak ettiği birçok sorunun karanlıkta kaldığını belirterek, TBMM Kit Komisyonu Başkanı AKP’li milletvekili Mustafa Savaş’ın muhalefet milletvekillerinin bu yöndeki sorulanının Genel Müdür Çakar tarafından yanıtlanmasını engellendiğine dikkat çekti.

Soydan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a, Demirören kredisiyle ilgili 10 soru yöneltti. Soydan, kredinin toplam tutarı, geri ödenip ödenmediği, yeniden yapılandırılıp yapılandırılmadığı gibi konuların yanı sıra, teminat olarak gösterilen Kemer Country’deki arazinin durumunu da sordu.

Demirören Grubu’nun teminat olarak gösterilen arazinin imar durumu 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek konut ve ticari yapı inşa etme izni verilmişti. Bu değişiklik daha sonra mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Barış Soydan’ınn Genel Müdür Çakar’a yönelttiği sorular arasında, mahkemenin iptal kararı sonrasında krediyle ilgili teminat açığı doğup doğmadığı, Demirören’den yeni bir teminat istenip istenmediği de vardı.

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