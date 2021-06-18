Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Demirören'e verilen kredi canlı hesaplardan takip ediliyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın Demirören Grubu'na, medya sektöründe satın alma için kullandırdığı kredinin şu anda canlı hesaplarda izlendiğini söyledi.

Demirören Grubu'nun Hürriyet gazetesinin satın alınmasında bankadan 750 milyon dolar kredi çektiği ve söz konusu kredinin ise geri ödenmediği iddia ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, Ziraat Bankası'nın hesaplarının görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri, Demirören Grubuna verilen 750 milyon dolarlık krediyi ve ödenmediği iddialarını gündeme getirerek, 'Taksitleri ödenmeye başlandı mı?', 'Hangi ipotekleri aldınız?' sorularını sordular.

Sorular üzerine, Ziraat Bankası'nın ticaret, hizmet, enerji sektörü, inşaat gibi medya sektörüne de kredi verebileceğini belirten Çakar şunları söyledi:

"Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası'nda canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir."