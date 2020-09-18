Yeni Akit, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü gündemde tutan Müge Anlı'yı hedef aldı

Yeni Akit gazetesi, Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli gösterilen Ümit Can Uygun ile babasının avukatı Çağatay Cengiz'in hedef göstermesinin ardından Çakır'ın ölümünü programında işleyen Müge Anlı için "Müge Anlı rezaleti! Sen devlet misin?" ifadesini kullandığı "Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!" başlıklı bir haber yaptı. Yeni Akit'in bu haberi sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli gösterilen Ümit Can Uygun, babası ve avukatı, Gülay Uygun'un ölümünün ardından açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un babası Müge Anlı için 'Allahsız kadın' ifadesini kullandı. Avukatları da Anlı'yı "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır" diyerek hedef gösterdi. Bu gelişmelerin ardından bugünkü programında açıklama yapan Müge Anlı, "İstediğiniz kadar tehdit edin, bu yoldan dönmeyeceğim" dedi.

Yeni Akit de konuya ilişkin yaptığı haberde "Müge Anlı rezaleti! Sen devlet misin?" başlığını kullandı.

Haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

'TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti'

"ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’nın sunduğu ‘Tatlı Sert’ adlı program emniyet ve yargının yapması gereken görevi üstlenmeye çalışılması nedeniyle ağır eleştiri alıyor. Son yaşanan olayın ardından sosyal medyada Müge Anlı'ya tepki gösteren kullanıcılar "Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor" yorumunda bulundu.

En mahrem bilgileri ve uygun olmayan ailevi meseleleri milyonların gözü önünde tartıştıran ve toplumda psikolojik yıkım yaşanmasına neden olan Anlı’nın programı sosyal medya da büyük tepki çekiyor."

'Yargıçlığa soyunuyor'

"TV ekranlarında yargıçlığa soyunan Müge Anlı’nın toplumun psikolojisini olumsuz etkileyecek konuları milyonlara duyuracak şekilde herkesin önünde tartışmaya açması ve hiç bir hukuki dayanağı olmadan insanları zan altına bırakacak şekilde yayınlar yapması söz konusu programın saçtığı tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Devletin yargı ve emniyet güçleri görevinin başındayken televizyon ekranlarında bu tarz programların yayınlanması toplum vicdanını yaralıyor."

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Tepki topladı

Yeni Akit'in bu haberi sosyal medyada tepki topladı. İşte o tepkilerden bazıları;

Ne olmuştu?

Ankara'da Aleyna Çakır'ın şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri "kötü yola düşürdüğü" iddia edildi. Bunun üzerine Gülay Uygun hakkında soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde ise Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği ifade edildi.

Cesedin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, annesi hakkında öne sürülen iddialara tepki gösterdi. Ümitcan Uygun, olayı takip eden Müge Anlı'yı hedef alarak "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Ümitcan Uygun’un babası ise eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na çağrı yapan baba Uygun, "O orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya Müge Anlı, Allahsız. Allah onu perişan atsın. Sayın savcılar, Sayın Süleyman Soylu eşimin yanında yazan kelime şu 'Müge Anlı için öldürdüm kendimi.'" diye konuştu.

Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.