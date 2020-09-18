Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi ölü bulundu

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, ölü bulundu.

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının cinayet sonucu öldüğünü savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini öne süren aile, şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kadının sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Sosyal Hizmetler yurdunda görevli olan Gülay Uygun'un yurtta kalan Aleyna Çakır'ı ve diğer kadınları seks işçiliğine yönlendirdiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Aleyna Çakır’ın tırnaklarında erkek DNA’sına ait kalıntıların bulunması genç kızın öldürülmüş olabileceği iddialarını kamuoyunda güçlendirmişti.

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Ne olmuştu?

3 Haziran Çarşamba sabahı 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Can Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi.

Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cesedeini buldu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı raporda, Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyordu.

Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Can Uygun'un ifadesini alarak serbest bıraktı.

Olayın ardından Ümit Can Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye göre, Çakır koruma da talep etmişti.

Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.