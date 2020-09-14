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Aleyna Çakır'ın şiddete maruz kaldığı anlara ilişkin ses kaydı ortaya çıktı!

Aleyna Çakır'ın eski komşusu, genç kadının şiddet gördüğü sırada çektiği ses kaydını dinletti

14 Eylül 2020 17:23

Ölümü şüpheli bulunan Aleyna Çakır’ın ses kayıtları ortaya çıktı. Genç kızın eski komşusu Aleyna’nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı’da dinletti. Kızlarının yardım çığlıklarını duyan ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

Aleyna Çakır ve Ümit Can Uygun'un komşuları olduğu belirtilen bir kişinin aldığı ses kaydında, Aleyna'nın çığlıkları duyuluyor. Aleyna'nın çığlıklarını duyan baba Çakır, kızının fotoğrafına dokunarak "Seni duymuyorlar. Bunu duymuyor mu devlet büyükleri. Elinizi niye uzatmıyorsunuz" dedi. Acılı anne ise "Kızımı ne hale getirmişler" diyerek ağladı.

Adalet Bakanlığına seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır’ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talep etti.

3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Aleyna Çakır’ın tırnaklarında erkek DNA’sına ait kalıntıların bulunması genç kızın öldürülmüş olabileceği iddialarını kamuoyunda güçlendirmişti. 

Ne olmuştu?

3 Haziran Çarşamba sabahı 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Can Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi.

Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cesedeini buldu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı raporda, Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyordu.

Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Can Uygun'un ifadesini alarak serbest bıraktı.

Olayın ardından Ümit Can Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye göre, Çakır koruma da talep etmişti.

Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.

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