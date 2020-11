Gülay Uygun'un ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli gösterilen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un dün akşam ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan bir görgü tanığı, olayın yaşandığı yerde erkek sesi duyduğunu ve ardından silah seslerinin geldiğini anlattı.

Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümit Can Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. Bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan bir kamyon şoförü ise olayın yaşandığı anlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Siyah araçla parka gelip, beyaz araçla gitti"

Programa bağlanan bir kadın izleyici, dün sabah saatlerinde araçla parka gelen Gülay Uygun'un bir erkekle beyaz araca bindiğini sonra da camide kadının kayıp anonsunun geçtiğini söyledi.

"Olay yerinden erkek sesleri geldi"

Yayına bağlanan bir kamyon şoförü ise kadının ölü bulunduğu alana yakın bir yere hafriyat götürdüklerini ve o esnada bir erkek sesleri duyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen şoför, şunları söyledi:

"Aracımla hafriyat sahasına girerken olayın olduğu yerden bir erkek sesi duydum. Olay yerinin yukarısına çıktığımda beyaz bir araç gördüm. Toprak yolda araç kullandığımdan silah sesini tam net duymadım. Sesleri duyan orada çalışan ağabeyler de dışarı çıktılar. Hatta ağabeyler 'Bağıran çocuk kendi canına kıydı' dediler. Bir erkek intihar etti zannettik. Ben aracımdaki hafriyatı döküp yarım saatte geldiğimde bir yunus ekibi ve ambulans gelmişti. 30-40 dakika sonra. Oradaki arkadaşlarda olayı görmedi sadece bağırma sesi duydular. İntiharın olduğu yere yürüyerek gidilecek bir yer değil. Oraya dolmuş ve otobüs yok."

2 gün sonra ifade vermesi gereken Gülay Uygun ormanda ölü bulundu

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran'da evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünden iki ay önce sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Kızlarının cinayete kurban gittiğini ve zanlının Ümit Can Uygun olduğunu ileri süren aile ise Müge Anlı'nın olayı incelemesini istedi. Olayı geniş çaplı hale ele alan Müge Anlı, Uygun'un annesi hakkındaki bir iddiayı da gündem getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir görgü tanığı Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyerek 18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti. Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı. 2 gün sonra ifade vermesi gereken Uygun, dün akşam ormanda kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.