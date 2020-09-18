Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı: "Ömrüm boyunca has ülkücüyüm"

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu.

Uygun ailesi, olayın ardından avukatları ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, Müge Anlı'yı hedef göstererek, "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır" derken, eşi Durak Uygun ise "Cumhurbaşkanım ben çok koştum bu yollarda. Ömrüm boyunca has ülkücüyüm. Bir tane sana oy verdim. Sayın Süleyman Soylu bakanım, sayın cumhurbaşkanım" diyerek ailesine komplo kurulduğunu iddia etti.

Aleyna Çakır cinayeti ile ilgili Müge Anlı'nın programına bağlanan bir kişi, 'engelsiz aile yaşam ve rehabilitasyon merkezi'nde çocuk eğitmeni olarak çalışan Gülay Uygun hakkında, şu şekilde konuşmuştu:

"Bizim burada yaklaşık 10 ay evvel bir düğün oldu. Düğüne gittik. Sonradan Ümit geldi, arkasından 6 tane 19 en fazla 21 yaşlarında kız geldi. Benim yanımda da Ümit'in annesi oturuyordu. Yanına gelen o kızlar 'Yurt anne' diyerek seslendi. Sordum 'neden yurt anne diyorsunuz?' diye. 'Bizim yurtta çalışıyor, o yüzden' dediler. 'Okuyor musunuz?' diye sordum, hani yurttan çıktıkları için. 'Hayır, yurt anne bizi 18 yaşından sonra alıp ev açıyor. İşe sokma adıyla götürüyor, oğlu…"

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun da annesi hakkında ortaya atılan iddialara için, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un initihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

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