Yasak Elma dizisinde, muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme

FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde, yaptığı bir röportaj sırasında muhabiri tokatlayan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya göndermede bulunuldu.

Dizinin yayınlanan son bölümünde, Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender Çelebi isimli karakter, bir röportaj sırasında kendisine mikrofon takmaya çalışan kişiye müdahalede bulunarak itiyor.

Dizide yer alan bu sahne ile Muharrem Sarıkaya'nın HaberTürk'ten ayrılmasına neden olan olaya göndermede bulunuldu.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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