Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Çeşme'de bir mekanda güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddia edilen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un mekandaki görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kyryliuk'un yere çöktüğü görülüyor.

İşletme ise Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından yumruklandığı iddialarının doğruyu yansıtmadığı açıklamasında bulunarak, "Daria Hanım'ın, evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur." ifadelerini kullandı.

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