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Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı

04 Ağustos 2020 11:47

İzmir Çeşme'de bir mekanda güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddia edilen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un mekandaki görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kyryliuk'un yere çöktüğü görülüyor.

İşletme ise Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından yumruklandığı iddialarının doğruyu yansıtmadığı açıklamasında bulunarak, "Daria Hanım'ın, evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Ünlü top model Çeşme'de güvenlik görevlilerince yumruklandı!

TIKLAYIN - Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a darp iddiasında görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı: Karşı evden bağırtılar duydum

TIKLAYIN - Ukraynalı top modelin darp edildiğini iddia ettiği kulüpten açıklama: Daria Kyryliuk'un yaralanmasında güvenliğimizin hiçbir dahli yoktur

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