T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

05 Ağustos 2020 12:50

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un, kendisini Çeşme’deki eğlence mekanı Momo’da güvenlik görevlilerinin darp ettiğini iddia etmesi ve görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından soruşturma devam ediyor. Gündemde yer eden olayla ilgili yeni bir görüntüde ortaya çıktı.

31 Temmuz Cuma gecesi Çeşme ilçesinde yaşanan olay, tartışılmaya devam ediyor. İddialara göre Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaş grubuyla The Beach of Momo adlı plaja gitti. İki gün sonra Ukraynalı top model, yüzünün kanlar içinde olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve mekanda güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Daria Kyryliuk, daha sonra olay gecesi saat 00.05’te Alaçatı Polis Merkezine giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.
Bu iddianın ardından polis çok sayıda kişinin ifadelerini aldı. The Beach of Momo adlı mekanın yetkilileri ise iddiaları reddetti.

Olayların ardından evin bahçesinden yeni görüntülerde ortaya çıktı. Olay gecesi olduğu öne sürülen ve evin bahçesinden saat 22.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un, sevgilisi Baran Güneş ile konuşması yer alıyor.

Yüzünü siliyor, eline bakıyor

Kamera görüntülerinin sonuna doğru ünlü model, sağ elini yüzüne götürerek eline bakıyor. Tüm bu anlar ise kameraya yansıyor.

Öte yandan, bölgedeki kameraları didik didik eden polis, tüm iddiaları titizlikle araştırıyor. The Beach of Momo adlı mekan ise “sosyal mesafe kuralına uymama” ve “toplum sağlığına tehlike arz etmek” kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 gün kapatma cezası verilmişti.

TIKLAYINIZ - Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı

TIKLAYIN: Ünlü top model Çeşme'de güvenlik görevlilerince yumruklandı!

TIKLAYIN - Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a darp iddiasında görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı: Karşı evden bağırtılar duydum

TIKLAYIN - Ukraynalı top modelin darp edildiğini iddia ettiği kulüpten açıklama: Daria Kyryliuk'un yaralanmasında güvenliğimizin hiçbir dahli yoktur

ETİKETLER

ukraynalımodelmankenyeni görüntülergörüntü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020

Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

Kaza sonrası alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları: O anki psikoloji çok farklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Adana'da tavuk döner siparişi veren kişi, "mayonez ister misiniz" sorusundan...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Jet Fadıl'a, Ensar Vakfı'na 'Türkiye seninle...

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en sahtekâr futbolcusu unvanına...

İçişleri Bakanı Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24