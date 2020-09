Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un, kendisini Çeşme’deki eğlence mekanı Momo’da güvenlik görevlilerinin darp ettiğini iddia etmesi ve görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından soruşturma devam ediyor. Gündemde yer eden olayla ilgili yeni bir görüntüde ortaya çıktı.

31 Temmuz Cuma gecesi Çeşme ilçesinde yaşanan olay, tartışılmaya devam ediyor. İddialara göre Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaş grubuyla The Beach of Momo adlı plaja gitti. İki gün sonra Ukraynalı top model, yüzünün kanlar içinde olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve mekanda güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Daria Kyryliuk, daha sonra olay gecesi saat 00.05’te Alaçatı Polis Merkezine giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Bu iddianın ardından polis çok sayıda kişinin ifadelerini aldı. The Beach of Momo adlı mekanın yetkilileri ise iddiaları reddetti.



Olayların ardından evin bahçesinden yeni görüntülerde ortaya çıktı. Olay gecesi olduğu öne sürülen ve evin bahçesinden saat 22.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un, sevgilisi Baran Güneş ile konuşması yer alıyor.



Yüzünü siliyor, eline bakıyor

Kamera görüntülerinin sonuna doğru ünlü model, sağ elini yüzüne götürerek eline bakıyor. Tüm bu anlar ise kameraya yansıyor.

Öte yandan, bölgedeki kameraları didik didik eden polis, tüm iddiaları titizlikle araştırıyor. The Beach of Momo adlı mekan ise “sosyal mesafe kuralına uymama” ve “toplum sağlığına tehlike arz etmek” kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 gün kapatma cezası verilmişti.

