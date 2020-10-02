Tutuklanan HDP'li yöneticilere ailelerinin getirdiği eşyaları vermek isteyen avukatlar darp edildi

'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında Ayhan Bilgen'in de aralarında olduğu 17 siyasetçi tutuklandı. Avukatlar tutuklanan müvekkillerine ailelerinin getirdiği eşyaları vermek istedi.

Eşyaların verilmesine engel olan polis, avukatları ve milletvekillerini adliye koridorunda darp etti.

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, Eski BDP Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün tutuklandı.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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