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Kayyım atanan Kars Belediyesi önünde açıklama yapmak isteyen HDP milletvekillerine polis müdahalesi

Polisin müdahalesinin ardından HDP il binasına dönen milletvekilleri kısa bir açıklama yaptı

02 Ekim 2020 14:13

Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz'ün kayyım olarak atanmasına ilişkin açıklama yapmak isteyen HDP milletvekillerine polis müdahale etti.

Belediye önünde, kayyım atanmasına ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen HDP İl Örgütü, milletvekilleri Dersim Dağ ve Habip Eksik'e polis müdahale etti. Polis, miiletvekillerine müdahale ederek basın açıklaması yapılmasına engel oldu. 

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Ardından HDP il binasına dönen milletvekilleri kısa bir açıklama yaptı. Burada konuşan milletvekili Habip Eksik, Kars halkının eşbaşkanlarına sahip çıktığını ve sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Eksik, “Kimse. ‘Ben milletvekillerini darp ederim, belediye eşbaşkanlarını tutuklarım ve orada keyif çatarım’ demesin. Bu halk bunun hesabını çok ağır bir şekilde onlara ödetecektir. Bugün Kars’a yapılan bu zulmü, tarih onların defterlerine kara bir şekilde yazacaktır. Ankara’da yapılan hukuksuz uygulamayla 17 arkadaşımızı tutuklayanlar, HDP’ye, Kürt halkına, Türkiye demokrasi güçlerine, dostlarımıza diz çöktüreceklerini zan ediyorlarsa yanılıyorlar. Bizler yıllardır mücadele edip diz çökmedik bundan sonra da diz çökmeyeceğiz. Bizim belediye başkanlarımız çalmadılar, çırpmadılar, ihanet etmediler. Belediye eşbaşkanlarımızın alınları açıktır. Bu halka hizmet ettiler ve bu halkın onurunu korudular” dedi.

"Halk sizi bir kez daha pişman edecek"

Ardından konuşan milletvekili Dersim Dağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Saray’dan talimat alanlara sesleniyoruz; pişman olacaksınız. Bu devir, bu çark dönecek. Elbette sizin gerçek hukuk önüne çıktığınız günler gelecek. Geç olmadan vazgeçin yoksa pişman olacaksınız. 31 Mart’ta kayyımları pişman eden halk sizi bir kez daha pişman edecek. Bugün 17 arkadaşımızı tutuklayanlar, belediye eşbaşkanlarımızı ve meclis üyelerimizi hukuksuzca gözaltına alanlar şunu bilsinler ki; bu halk bugüne kadar diz çökmedi ve atadığınız kayyımlarla diz çökmez. Siz bu kente ancak kayyım olursunuz. Siz Kars kentinin iradesi olamazsınız. Kars halkının iradesi Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’dır. Kars halkı eşbaşkanlarıyla gurur duyuyor.” 
 

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