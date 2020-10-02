Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı
Kayyım kararının ardından belediyeye polis ekipleri gönderildi
02 Ekim 2020 13:29
Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen'in 6 yıl sonra açılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanmasının ardından Kars Valisi Türker Öksüz kayyım olarak atandı. Vali Öksüz, belediye önünde namaz kıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.” denildi.
Jurnal'de yer alan habere göre, kayyım kararının ardından belediyeye polis ekipleri gönderildi. Belediyeye çıkan yollarda polis ve zırhlı ağaçlar konuşlandırıldı. Kars Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, polis eşliğinde belediye binası önünde namaz kıldı.