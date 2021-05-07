T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti

"8 Mayıs’ı Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum"

07 Mayıs 2021 12:37

Türkücü Aydın Aydın, Hakkari’de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti.

Dağ, bayır, dere, yayla gezerek 8 Mayıs gününün "Dünya Helalleşme Günü" olarak ilan edilmesi çağrısında bulunan Hakkârili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de arı kostümünü giyerek arı ölümlerine dikkat çekmek için bütün canlılarla helalleşerek mesaj vermeye çalıştı. 

Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçti.
"Hakkari’den bütün dünyaya önemli bir mesajım var" diyen sanatçı Aydın Aydın, "Ölmeden helalleşelim istiyorum" diyerek "8 Mayıs’ı Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum" dedi.

TIKLAYIN - Aydın Aydın, 'Petmen' kıyafetiyle Van Gölü'nde çöp topladı

TIKLAYIN - Aydın Aydın, 'Anadolu tas tıraşı' önerdi, şarkı söyleyerek saçını kestirdi

TIKLAYIN - Aydın Aydın, bu kez de sosyal medya yasağı için şarkı yazdı, eşekle birlikte adliyeye gidip şikayetçi oldu

Türkücü Aydın Aydınünya Helalleşme Günüarı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti

Diğer Videolar

Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninin yapılacağı alana 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı

Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

Vatandaş: Bahçeli, kasetin mi neyin varsa söyle; affederiz, oy da veririz

Çöken 12 katlı binanın enkazından bir çocuğun çıkarıldığı anlar kamerada

Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldığı anların görüntülerini yayınladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24