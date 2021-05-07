Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti

Türkücü Aydın Aydın, Hakkari’de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti.

Dağ, bayır, dere, yayla gezerek 8 Mayıs gününün "Dünya Helalleşme Günü" olarak ilan edilmesi çağrısında bulunan Hakkârili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de arı kostümünü giyerek arı ölümlerine dikkat çekmek için bütün canlılarla helalleşerek mesaj vermeye çalıştı.

Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçti.

"Hakkari’den bütün dünyaya önemli bir mesajım var" diyen sanatçı Aydın Aydın, "Ölmeden helalleşelim istiyorum" diyerek "8 Mayıs’ı Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum" dedi.

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