Aydın Aydın, 'Petmen' kıyafetiyle Van Gölü'nde çöp topladı

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez Tuşba Belediyesi, Van Gölü ve çevre temizliği için, \'Kirletmezsen kirlenmez, yaşanabilir bir deniz için poşeti azalt, Van Denizi\'ni yaşat\' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanyaya, Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın da destek verdi. Aydın, atık pil, naylon ve pet şişelerden tasarlanan kıyafetini giyerek Van Gölü içinde ve kıyısında Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkarak burada beslediği \'Pıt-Pet\' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken Aydın Aydın, bu kez de Van Gölü için çalışma yaptı. Aydın, Tuşba Belediyesi\'nin, Van Gölü ve çevre temizliği için başlattığı \'Kirletmezsen kirlenmez, yaşanabilir bir deniz için poşeti azalt, Van Denizi\'ni yaşat\' kampanyasına destek vermek için atık pil, naylon ve pet şişelerden özel olarak tasarladığı \'Petmen\' kıyafetini giyerek, bestelediği \'Pıt-Pet\' şarkısı eşliğinde Belediye Başkanı Özgökçe ve öğrencilerle birlikte İskele sahilinde temizlik yaptı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, insan sağlığına zarar veren plastik, pet şişe ve poşetlere karşı belediye olarak savaş açtıklarını söyledi. Özgökçe, şöyle dedi:

\"1700 metre yükseklikteki Van Gölü kıyısında tüm dünyaya şu mesajı veriyoruz. Doğa için, insanlık için plastiğe, poşetlere ve petlere karşı savaş açıyoruz. Sanatçı Aydın kardeşimizle birlikte Van Denizi\'nin kıyısında sevgili öğrencilerimizle beraber Tuşba Belediyesi olarak bizler plastiğin, petin ve atık pillerin çevreye vermiş olduğu zararı tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Her yıl belli periyotlarla Van Gölü kıyısında yapmış olduğumuz temizliğe bugün çok anlamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz bu poşetlerin, bu petlerin özellikle yaşanılabilir ortama bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim sloganımız \'Kirletmezsen, kirlenmez\' bunun içinde bir kampanya başlattık. Sanatçımız Aydın Aydın da \'Pıt-Pet\' şarkısıyla bizlere destek verdi.\"

Mesajlarını \'Van Gölü canavarı\' üzerinden vermek için kıyıdan gölün içine doğru giderek burada dip temizliği yapmaya çalışan Aydın da insanların canavar gibi çevreye ve denize zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Aydın, pete, poşet ve plastiğe savaş açan sanatçı olduğunu belirtirken, şöyle dedi:

\"4 yıl önce boğaz köprüsüne çıkmıştım. Sloganımız şuydu; Temiz bir dünya için bu görev hepimizin. Petmen Aydın Aydın ben. Aslında insanoğlunun doğadan, tabiattan, topraktan, hayvandan özür dilemesi lazım. Doğayı, suyu,tabiatı biz kirlettik, yok ettik ve mide kanserinin en büyük sebebi pet ve poşetler. Kısırlığa sebep oluyor. İnsan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Aslında bütün sahilleri gezmeye karar vermiştim. İlkini de burada Van-Tuşba Belediye Başkanım Fevzi Özgökçe ile başlattık. Restoranlarımızın da cam bardaklarda müşterilerine su vermesi lazım. Eğer peti, yere atılan cikleti, ömrü tükenmiş pili yok etmezsek, maalesef onlar insan neslini yok edecek.\"

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