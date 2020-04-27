T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aydın Aydın, 'Anadolu tas tıraşı' önerdi, şarkı söyleyerek saçını kestirdi

27 Nisan 2020 11:49

Türkücü Aydın Aydın, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle kafasına tencere geçirerek türkü eşliğinde ‘tas tıraşı’ oldu. 

Hakkari'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' şarkısını besteleyen Aydın Aydın, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için de "Ye ye ye reçetesiz ilaç bunlar hepsini ye" şarkısı yapmıştı. Son olarak berber ve kuaförlerin kapalı olması nedeniyle saç ve sakal tıraşı konusunda sıkıntılı günler yaşayanlara da Aydın Aydın’dan bir öneri geldi. Türkücü Aydın Aydın, erkeklere evde saç tıraşı için önerilerde bulunan bir video çekerek, Anadolu’da geçmişte kullanılan tas tıraşını hatırlattı.

Kafaya bir tasın konularak etrafındaki saçın tıraş makinesi ile alınmasından oluşan saç tıraşı, günümüzde Amerikan saç tıraşı olarak bilindiğini ifade eden Aydın Aydın, bu tıraşın çok eski zamanlardan beri Anadolu’da yapıldığına dikkat çekerek tas tıraşının bizim kültürümüz olduğunu kaydetti.

Amerika’nın birçok kültürel gelenek göreneği kopyalayıp kendine mal etmesi gibi Anadolu tas tıraşını da götürüp ‘Amerikan tıraşı’ diye pazarladığına dikkat çeken Aydın Aydın, kafasına geçirdiği tencereyle bir türkü eşliğinde tas tıraşını yaptırarak 'evde kalın' çağrısını yineledi. 

ETİKETLER

habervideoaydın aydıntürkücütğrkğşarkıcıkoronacoronatıraştas tıraşı

Diğer Videolar

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir tünel bulundu

Kaza sonrası kavga kamerada

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı

İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı düşüyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24