T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aydın Aydın, bu kez de sosyal medya yasağı için şarkı yazdı, eşekle birlikte adliyeye gidip şikayetçi oldu

07 Temmuz 2020 15:48

Türkücü Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yasaklarına ilişkin açıklamasına destek vermek amacıyla, maske taktığı eşeğiyle geldiği adliyede metrelerce uzunluğundaki dilekçesini savcılığa teslim etti.

Aydın, kendisine hakaret eden kişilerin isimlilerini 2 kilometre uzunluğunda liste ile Hakkari adliyesine suç duyurusunda bulundu. Aydın, daha sonra Eşeği Kadife ile Hakkari-Van karayolunda bulunan Seyir tepesine çıkarak yeni bestelediği türküyü seslendirdi.

TIKLAYIN - Aydın Aydın'dan Koronavirüs için şarkı: Korona var öpme

TIKLAYIN - Aydın Aydın, 'Anadolu tas tıraşı' önerdi, şarkı söyleyerek saçını kestirdi

TIKLAYIN - Aydın Aydın, 'Petmen' kıyafetiyle Van Gölü'nde çöp topladı

ETİKETLER

aydın aydıneşekşikayet dilekçesisosyalmedyacumhurbaşkanı erdoğanhakaret dilekçesişarkı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2020

Uçakta maske tartışmasına giren yolcular kavga etti

Kağıt toplama çuvalının içinde uyuyan çocuk koruma altına alındı

Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti

Ali Babacan'dan 'torpil' göndermesi: Tutumum sebebiyle küs akrabalarım var

Ordu’daki hortum görüntüsü panik yarattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'ın 'müjde'si beklenirken Reuters, Karadeniz keşfinden haber verdi: Türkiye'nin 20...

Sözcü yazarı Çölaşan: Saraydaki yakın dostlarımdan (!) bilgi tırtıkladım, işte...

Karadeniz’deki doğal gazla ilgili 5 gerçek: Türkiye’yi zengin etmez,...

Özgür Demirtaş'ın 'müjde' tweetine, Bakan Varank'tan tepki: Bir finans profesörü,...

Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24