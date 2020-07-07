Aydın Aydın, bu kez de sosyal medya yasağı için şarkı yazdı, eşekle birlikte adliyeye gidip şikayetçi oldu

Türkücü Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yasaklarına ilişkin açıklamasına destek vermek amacıyla, maske taktığı eşeğiyle geldiği adliyede metrelerce uzunluğundaki dilekçesini savcılığa teslim etti.

Aydın, kendisine hakaret eden kişilerin isimlilerini 2 kilometre uzunluğunda liste ile Hakkari adliyesine suç duyurusunda bulundu. Aydın, daha sonra Eşeği Kadife ile Hakkari-Van karayolunda bulunan Seyir tepesine çıkarak yeni bestelediği türküyü seslendirdi.

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