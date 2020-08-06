Tel Aviv Belediye binasına Lübnan bayrağı yansıtıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de belediye binasına, Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve en az 135 kişinin öldüğü patlamadan dolayı destek amaçlı Lübnan bayrağı yansıtıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamadan dolayı Lübnan halkıyla dayanışma amaçlı Tel Aviv Belediye binası, Lübnan bayrağıyla ışıklandırıldı.

Belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, insanlığın çatışmalardan önce geldiğini belirterek "Kalplerimiz, başlarına gelen felaketin ardından Lübnanlı komşularımızla birlikte" dedi.

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