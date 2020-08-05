Trump, Beyrut'taki patlamayı 'saldırı' olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin taziyelerini iletti ve yardıma hazır olduklarını söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın patlamayı 'korkunç bir saldırı' olarak tanımlaması Lübnanlı yetkililerin dikkatini çekti.

CNN'de yer alan habere göre, Lübnanlı yetkililer ABD'li diplomatların Beyrut'ta en az 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 'saldırı' kelimesine kullanmasını ve Trump'ın da dün yaptığı basın toplantısında 'korkunç bir saldırı' ifadesini kullanmasına yönelik endişelerini dile getirdi.

Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi." yanıtını verdi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi. Lübnanlı yetkililer patlamaya ilişkin 'saldırı' kelimesini kullanmadı.

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ABD'den vatandaşlarına 'zehirli gaz' uyarısı

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu. Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, 'patlamada zehirli gazların açığa çıktığına' dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.