Trump, Beyrut'taki patlamayı 'saldırı' olarak niteledi

CNN'de yer alan habere göre, Lübnanlı yetkililer ABD'li diplomatların Beyrut'ta en az 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 'saldırı' kelimesine kullanmasını ve Trump'ın da dün yaptığı basın toplantısında 'korkunç bir saldırı' ifadesini kullanmasına yönelik endişelerini dile getirdi.
Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi." yanıtını verdi.
Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu. Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, 'patlamada zehirli gazların açığa çıktığına' dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.
Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.