Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama: Ölü sayısı 70'e, yaralı sayısı 3 bin 250'ye yükseldi

T24 Haber Merkezi

Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta neredeyse şehrin her yerinden hissedilen şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında gerçekleştiği belirtilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 250'den fazla da yaralı olduğunu açıkladı.

Beyrut Limanı yakınındaki patlama şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda ağır hasar oluştu. Lübnan devlet ajansı, patlamalanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini öne sürdü.

Öte yandan patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlamanın daha meydana geldiği iddia edildi. Patlama sonrasında şehrin üzeri kırmızı bir mantar bulutla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi.

En az 70 ölü ve 3 bin 250 yaralı var"

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, ilk açıklamasında patlama nedeniyle en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, "Şimdiye kadar 25'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 yaralı var ve başkentin hastaneleri yaralılarla dolu" dedi.

Sağlık Bakanlığı, ilerleyen saatlerde ölü sayısının 75'e, yaralı sayısının da 3 bin 250'ye yükseldiğini duyurdu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hasan Çakıl patlama sonrası NTV'ye konuşurken, ''Patlamada büyükelçilik konutunun camları kırıldı. Konuttaki kişilere ulaştık, durumları iyi'' dedi.

Lübnan Başbakanı: Sorumlular, bedelini ödeyecek

Lübnan Başbakanı Hassam Diab, patlamayala ilgili açıklamasında, "Size söz veriyorum; bu yıkımın sorumluları hesap verecek. Sorumlular, bedelini ödeyecek" dedi. Diab, patlamanın meydana geldiği "tehlikeli" deponun da 2014 yılından bu yana orada olmasıyla ilgili bilgilerin de ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını ifade etti.

The National'ın Washington muhabiri Joyce Karam, patlamalardan birinin eski Başbakan Saad Hariri'nin evinin yakınında meydana geldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) tribünalının bu hafta Refik Hariri suikastiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Refik, Saad Hariri'nin babasıydı ve 2005 yılında öldürülmüştü.

Beyrut Valisi, patlamayı 'Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyururken, Al Jazeera deponun havai fişeklerle dolu olduğunu, Al Mayeeden ise deponun benzinle dolu olduğunu belirtti.

Patlamanın neredeyse tüm şehirden duyulduğu ve patlama bölgesinden kilometrelerce uzaktaki binaların bile camlarının kırıldığı belirtildi. Lübnan İç Güvenlik Şefi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın limanda bulunan patlayıcı özelliği bulunan ve yıllar önce el konulan maddeler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan Hizbullahı: Patlama İsrail kaynaklı değil

Patlamanın ardından bir süredir Lübnan'la gerilim yaşayan İsrail'e gözler çevrilmişti. Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İsrail'in patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Lübnan Hizbullah'ı da patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.