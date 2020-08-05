Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. İnsani yardım örgütü olan ve Lübnan ordusunun tıbbi hizmetine yardımcı olan Lübnan Kızılhaç'ı dün Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beyrut valisi Marwam Aboud patlamanın yıkıntıları arasında gazetecilere açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına boğuldu.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 70'ten fazla kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.