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T24'ün "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" haberine Teyit.org'dan asılsız suçlama

T24, haberinde yer vermediği bir iddia üzerinden, teyit.org tarafından kamuoyuyla paylaşılan metinde yalan haberle suçlanıyor

12 Şubat 2021 14:16

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de sosyal medyaya yansıyan haberleri doğrulama iddiasıyla çalışan ve başta Facebook olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan  sağladığı fonlarla faaliyet gösteren teyit.org (Teyit), T24'ün haberine yanlış 'bayraklama' (doğrulanma sürecine alınan haber/mecra) yaptı. Teyit,  T24'ün haberinde geçmeyen bir ifadeyi geçmiş gibi değerlendirerek, haberin doğru olmadığını iddia etti. 

Teyit, T24'ün geçtiğimiz çarşamba günü 'iddia' olarak servis ettiği, "Tiktok'ta tepki çeken nezarethane videosu: Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor”  haberini incelemeye aldı. Ancak incelemeye neden olarak gösterilen ifadeler T24'ün haberinde yer almadı.

T24, söz konusu haberde kullanılan videonun Mülkiye Dayanışması isimli Twitter hesabından paylaşıldığını belirterek görüntünün "İstanbul Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'nde çekildiğinin iddia edildiğini" yazdı. Haberde görüntünün polis tarafından çekildiği yönünde herhangi bir bilgi yer almadı. 

Teyit, "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor' paylaşımını yapan kişinin polis olduğu iddiası"nı incelemeye aldı. Ancak Teyit'in incelemeye aldığı iddia T24'ün haberinde yoktu.  

Buna rağmen teyit.org, T24'ün haberini 'bayrakladı' ve 'Kimler paylaştı' kategorisine aldı.

Görüntüleri çeken kişinin polis olmadığı bilgisi aynı gün İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklama T24'te ayrı bir haber olarak da yer aldı. 

Valiliğin açıklamasında görüntülerin nerede çekildiği bilgisi yer almadı. Valilik o konuyla ilgili sadece "Görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memuru bulunmadığı tespit edilmiştir"  dedi. 

 

 

 

Teyit'in T24'ün haberinden 2 gün sonra paylaştığı incelemede görüntülerin nerede çekildiğine ilişkin bir bilgi yok.

Bulgular bölümünde; 

"TikTok videosunu çeken kişi İstanbul Emniyeti’nde görevli bir polis memuru değil.

Paylaşımı yapan kişinin sosyal medya hesaplarından dizi ve film platosu çalışanı olabileceği anlaşılıyor.

İstanbul Valiliği de kişinin polis memuru olmadığını açıkladı" bilgisine yer veren teyit.org, haberinde görüntülerin kim tarafından çekildiği yönünde hiçbir bilgiye vermeyen T24'ü incelemeye aldı. 

T24, fikri takip yaparak, teyit.org'un 2 gün sonra paylaştığı bilgileri aynı gün Valilik açıklamasına dayanarak haberleştirdi. 

Teyit.org'a fon desteği veren Facebook, Teyit'in raporlamalarına konu olan sitelerin Facbook'ta erişimini ve tanıtımlarını kısıtlıyor ve/veya engelliyor.

T24'ün söz konusu haberi: Tiktok'ta tepki çeken nezarethane videosu: “Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor”

Teyit'in söz konusu çalışması: 'Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor' paylaşımını yapan kişinin polis olduğu iddiası

TIKLAYIN - ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosuna soruşturma

 

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