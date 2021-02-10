Tiktok'ta tepki çeken nezarethane videosu: “Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor”

İstanbul Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'nde çekildiği iddia edilen bir video Tiktok'da paylaşıldı. Nezarethanede çekildiği anlaşılan ve Tiktok'ta “Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor” notuyla paylaşılan video tepkilere neden oldu.

Mülkiye Dayanışması, Twitter hesabından paylaştığı Mehmet Türkay Dursun isimli Tiktok kullanıcısına ait videoya "Vatan Emniyet’te çekildiği söylenen bir Tiktok videosunda, nezarethane görüntülerinin üzerine “Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor” yazıldı. Hepimizi zindanlarınıza sığdıramazsınız, zindanlardan taşıp yine geliriz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TIKLAYIN: ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosuna soruşturma