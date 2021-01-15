Silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'dan ilk açıklama: Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum; korkmuyorum, susmayacağım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırıya uğramasının ardından hastanede yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum; korkmuyorum, susmayacağım. O gençlere sesleniyorum, kendinizi kullandırmayın. Selçuk Özdağ ancak öldürülürse susar" dedi.

Özdağ, saldırıya uğramasının ardından kaldırıldığı hastanede telefonla bağlandığı KRT TV'de yaptığı açıklamada, "Bunların susturma yolu; kavga, sopa, silah küfür. Ben Ülkü Ocakları Başkanlığı'nda yıllarca hizmet ettim. Burası orman kanunlarının olduğu Türkiye olmayacak. Bu devam ederse Türkiye için kötü olur. Bundan sonra farklı şeyler söyleyeceğim. Arkadan saldırdılar, yumruklaştık. Silah doğrulttular. Şoförüm silahla çıkınca korkup kaçtılar. Bunlar Türkiye'de iktidarda kalırsa herkese küfür etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm"

"Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm.

Susmayacağım, korkmayacağım. Gençleri de kimse kullanmasın, gençler kullandırtmayın kendinizi. Ben soru sordum 17-25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor dedim.

"Farklı şeyler de söyleyeceğim"

Selçuk Özdağ susmaz, Selçuk Özdağ ancak öldürürlerse susar. Aziz millete sesleniyorum, bunların hukuk reformu bu. Kendilerini eleştirenleri susturmanın yolu silah, sopa, hakaret, küfür... Bunları yapıyorlar. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ben 5 sene ülkü ocaklarında çalıştım, 7 sene idamla yargılandım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcılığını yaptım. Bu saldırı demokrasi ayıbıdır. Türkiye'yi zorbalar ülkesi yapmayacağız. Burası orman kanunlarının geçerli olduğu bir ülke olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu failleri bulun. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman korkmadım. Kenan Evren'den de korkmadım. Konuşmaya da devam edeceğim. Farklı şeyler de söyleyeceğim.

Arabaya biniyordum bana arkadan saldırdılar. Onlarla boğuşmaya, yumruklaşmaya başladım. Bana hiçbir şey söylemediler. İki kişi bana silah doğrultmuştu. Şoförüme de silah doğrultmuştu. Şoförüm silahla ateş etmeye başlayınca korktular ve çekildiler.

Milletimi uyandırmak istiyorum, uyarmak istiyorum. Aziz milletim uyanın."