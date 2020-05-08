Sedat Peker'den Berat Albayrak iddiası: Uçağımı durdurup 'cezaevine atın' dediğini söylediler, 'kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor' dedim

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini "bitirmek" ve hapis cezası aldırmak için birçok kez girişimde bulunduğuna yönelik duyumlar aldığını söyledi.

Peker, YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile yurt dışına çıkma nedenini açıkladı. Yaklaşık iki yıl önce bazı insanların kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini bitirmeye çalışacağını söylediğini ancak bunları ciddiye almadığını ifade eden Peker, "Sonra bir dönem bu sürekli devam edince beynimin içinde bu yer edinmeye başladı. Yanıma gelenler sürekli bunu söylemeye başladı. Bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonun kamerasından çekim yapılmış kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dedim ki UYAP’a kaydedilmemiş. Sayın cumhurbaşkanımızın sözü var. ‘Fettullahçıların yapmış olduğu hiçbir şeyi yapmayacağız’ diye ancak UYAP’a işlenmemiş ya da işlenmişse başka bir isimle işlenmiş FETÖ'cülerin taktiği olan bu şekilde dosya hazırlanmanın anlamı ne olabilir. Bana böyle bir dosya yok dediler. Daha sonra bana dönüp, 'ya önemli bir şey değil' dediler. Ben de "abi Allah aşkına önemli bir şey olmasa bunu UYAP'a yüklerler mi?' dedim. Bunda büyük bir art niyet var" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili iddialar sürekli duymaya başladığını dile getiren Peker, bundan artık emin olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Ben bununla ilgili yapacağım en iyi şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim. Yurt dışına çıkarken iki gün sonra dönecekmiş gibi kayıtlar tutturdum. Ancak içimden geçen şey geri dönmemekti. Hem eğitimim hem tedavilerim işlerim vardı. Uçağa bindik tam uçak kalkacakken pistin orada 1 saat kadar durduruldu. Kaptana sordum 'bilmiyorum' dedi. Sonra dediler ki 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecek ondan bekliyoruz'. Ama o gün Cumhurbaşkanı'nın uçağının oraya inişi yoktu. Neyse biz uçağa bindik. Karadağ'a geldik. 2-3 saat sonra arkadaşım aradı. 'Sizi bugün havaalanında beklettiler, Berat Bey talimat vermiş sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin. Onu gözaltına alın sonra cezaevine atın'. Demişler ki 'Efendim dosya hazır değil.Yasak olmadığı için bırakmazsak suç olur. Zaten sürekli Karadağ'a gidip geliyor. Yine gelir.' Artık kafamın içinde her şey netleşti kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor"

Peker sözlerinin devamında Berat Albayrak'ın çevresinden birini aradığını, o kişinin kendisine Berat Albayrak'ın böyle bir şey yapmayacağını söylediğini belriterek, "Üç hafta sürdü. Yanıma kim gelirse bu konuyu açarsanız sizi kovarım dedim. Ve bu konu 3 hafta içerisinde gündemden kalktı" dedi.

Daha sonra kendisine karşı sistematik bir saldırı başlatıldığını belirten Peker, "Onu planlayıp başaramayanlar. Sistematik olarak polis teşkilatının içinde bir klik tarafından desteklenen birkaç tane çakalın, derin devlet olduğunu iddia eden çakal, bir anda lağımdan boşalan karaktersiz insanların sözlerini duymaya başladım. Oradan bakınca ben buradan gerizekalı gibi görünüyorsam bu benim için ölümden daha kötü. Yani sizin planınız bu mu? Yani sizin zeka seviyeniz bu mu? Benim sinirlerim çelikten kardeşim… 80 milyonu çıkarın küfür ettirin isterseniz… İsterseniz 8 milyarlık dünya nüfusunu küfür ettirin" diye konuştu.

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