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'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat, sana 10 gün mühlet veriyorum

08 Mayıs 2020 09:15

‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’un Sedat Peker’e yönelik tehdit videosu gündem oldu. 

Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş yayınladığı videodan şöyle seslendi: “Bana bak Sedat, sana 10 gün mühlet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek”

Güniz Akkuş kimdir?

Daha önce mesleği polislik olan Akkuş, çete kurmaktan yargılanarak 3 yıl hapis cezası aldı. 

Eğlence mekanlarında kendisini organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli emniyet amiri olarak tanıtarak haraç aldığı, paranın bir kısmını bar güvenlik görevlileri ile otoparkçılara verdiği tespit edilen Akkuş, ünü eğlence mekanı Reina'ya yaptığı silahlı baskınla gündemde yer almıştı.

 

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