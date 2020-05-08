'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat, sana 10 gün mühlet veriyorum

‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’un Sedat Peker’e yönelik tehdit videosu gündem oldu.

Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş yayınladığı videodan şöyle seslendi: “Bana bak Sedat, sana 10 gün mühlet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek”

Güniz Akkuş kimdir?