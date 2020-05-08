Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Çakıcı ve Peker telefonla görüştü, aralarında abi-kardeş ilişkisi başladı

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'in devreye giren 'hatırlı dost' sayesinde telefonda uzun uzun konuştuklarını ve aralarındaki anlaşmazlığı giderdiklerini öğrendiğini iddia ettiği yazısında, "Çakıcı ile Peker telefonla uzun uzun konuşup söylentilere ve geçmişte yaşananlara açıklık getirdiler. Peki Sedat Peker, Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dönüş tarihi henüz belli değil. Ama çok da uzun sürmeyeceğini sanıyorum. 'Hatırlı dost'un devreye girmesi, tarafların bire bir konuşmasından sonra aralarında 'abi-kardeş' ilişkisini başladığını öğreniyorum" diye yazdı.

Saygı Öztürk, "Çakıcı ve Peker cephesinde sürpriz görüşme" başlıklı yazısını, "Kesin olan şu ki: Çakıcı ile Peker arasında o konuşmadan sonra bir sorun kalmadı" ifadelerini kullandı.

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