Saniye saniye İzmir depremi; video oyunu oynarken yakalandı

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depreme bilgisayar başında oyun oynarken yakalanan genç bir vatandaşın o anki paniği ve yaşanan sarsıntının süresi saniye saniye kaydedildi. O anlar 30 saniyeyi geçiyor.

Videoda, başlayan sarsıntı ile birlikte gencin oturduğu koltuğun ve odadaki kapının 30 saniyeyi aşın süre boyunca sallandığı görülüyor.

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