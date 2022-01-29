Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin baş şüphelisi yakalandı; operasyon anı kamerada

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselirken Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Büyükçekmece'de kaldıkları günübirlik kiralanan eve operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O adreslerden biri Büyükçekmece, Alkent Mahallesi oldu. "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak, burada günübirlik kiralanan dairede yakalandı. Evde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın yanı sıra 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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