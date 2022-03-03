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Rus ordusunun Ukrayna'da yerleşim yerlerini bombaladığı anlar kamerada

Rus işgali 8. gününde

03 Mart 2022 16:16

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir hafta geride kaldı. İki ülke arasında müzakere görüşmeleri devam ederken Rusya, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Binalar enkaza döndü, o anlar kameraya yansıdı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği,  saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, şehir merkezindeki bir semte hava saldırısı düzenlendi. Yakınlarda HİÇBİR askeri tesis YOKTUR. Bunun yerine yakınlarda hastaneler, birkaç okul ve anaokulu, onlarca çok katlı apartman var. #Chernihiv" dedi. 

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RUSYA UKRAYNA SAVAŞIÇernihiv bombalama

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