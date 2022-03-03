CANLI BLOG | Ukrayna şehirlerine Rus bombardımanı sürüyor; müzakere masasından insani koridor mutabakatı çıktı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerlerini Ukrayna'ya sokma kararı ile savaşı başlatması 9.gününde.

Ukrayna'nın güneydeki kalelerinden Herson düştü. New York Times'ın aktardığına göre Herson artık tamamen Rus kontrolünde. Belediye başkanı ve ABD istihbaratı ise Rusların, kentin tamamını ele geçiremediğini iddia etti. Şehrin belediye başkanı, Rusların sabah saatleri itibariyle konsey binasına girmeye çalıştığını belirtti.

Hacker topluluğu Anonymous, Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye suikaste uğrayacağını ve saklanması gerektiğine dair bilgiyi bizzat bir Rus istihbarat ajanının verdiğini iddia etti.

İşgalin başlamasından bu yana Ukrayna'dan bir milyondan fazla insanın ayrıldığı açıklandı.

İşte 3 Mart tüm gün ve 4 Mart gecesi dakika dakika gelişmeler



01.40 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. (AA)

01.30 Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için eylemler devam ediyor. Protestolarda yaklaşık 350 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

00.20 ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.

00.00 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna'daki krizin çözümünün savaş olmadığını söyledi.

23.01 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan son yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.

22.35 Rusya'nın Ukrayna işgalini takip etmek için Lviv'den başkent Kiev'e gitmek üzere yola çıkan CNN TÜRK ekibinin aracına ateş açıldı. Muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın bulunduğu aracının lastiklerinin patladığı ve ekibin başka bir araçla Polonya sınırındaki Lviv'e döndüğü belirtildi.

22.22 Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.



21.46 Beyaz Saray, (Zelenski'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.

20.55 Ukrayna-Rusya görüşmesinde tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

20.45 Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar görüşmelerin devamına karar verdi.

20.00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile tek halk olduklarını belirterek, "Kararımdan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

19.13 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, mevkidaşı Vladimir Putin'e "Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" diye seslendi.

19.10 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının "Ukrayna'nın tamamının kontrolünü" almak olduğunu belirtti.

18.25 Ukrayna parlamentosu, ülke sınırları içindeki Rus mülklerinin kamulaştırılmasına yönelik kanun tasarısını kabul etti. Tasarı, ülkede yaşayan Rusya vatandaşlarının ve devlete ait malvarlıklarına el konulmasını da kapsıyor.



17.55 Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

17.22 Britanya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'da hangi bölgelere kadar girdiğini gösteren bir harita yayımladı. Kırmız bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor.

16.55 Rus haber ajansı TASS, Ukrayna heyetinin Rusya'yla müzakere için Belarus'a ulaştığını aktardı.

16.26 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı 90 dakikalık konuşmada, Ukrayna’daki “askeri operasyonların her durumda başarılacağını” söylediği belirtildi.

Putin'in “Ukraynalı milliyetçilerle mücadelemi sürdüreceğim” dediği aktarıldı.

16.25 Estonya'ya ait kargo gemisi, Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarındaki patlamanın ardından battı.

16.15 Rusya’nın ele geçirdiği ilk büyük Ukrayna şehri Herson’da hükümet binası işgal edildi. Facebook’tan duyuruda bulunan yerel yönetimin başındakiUkraynalı Hennadiy Lahuta yine de görevlerine devam edeceklerini aktardı.

BBC’ye konuşan bir Hersonlu yiyecek sıkıntısının yakında baş gösterebileceğini ve şehrin dışına çıkarılması gereken çok sayıda yaralı olduğunu belirtmişti.

15.57 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı suçlu göstermeye çalışmak için kendi topraklarını hedef alabileceğini öne sürdü:

''Endişe verici iddialar: Rusların sınır köyü Popovka'ya füze sistemleri yerleştirip kendi topraklarına yöneltmiş olabileceği belirtildi. Rusya'nın hamlelerinin barbarca doğasını düşününce Rusya'nın Ukrayna'yı suçlamak için bir sahte bayrak operasyonu organize ettiğinden korkuyoruz''

15.49 The Guardian'a konuşan AB yetkilileri, Ukrayna'nın öldürülen Rus askerlerle ilgili açıklamalarının doğru olduğuna inandıklarını belirtti. Kiev, çatışma boyunca 9 binden fazla Rus askerin öldürüldüğünü açıklamış, Moskova bu sayının 498 olduğunu iddia etmişti.

15.15 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı, Rusya heyetiyle müzakerelerin ikinci turu için masaya oturacak Ukrayna heyetinin yola çıktığını açıkladı.

Ukrayna’nın müzakere heyetinden David Arakhamia, Facebook'tan yaptığı açıklamada diğer meselelere geçmeden önce Kiev’in önceliğinin insani koridorlar oluşturulması olacağını söyledi.

15.03 Ukrayna’nın Olvia limanında Bangladeş bayraklı bir kargo gemisine füze ya da bomba isabet ettiği belirtildi. Gemideki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, diğerlerin için kurtarma çalışmaları sürüyor.

14.59 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin askeri danışmanı, Rusya askerlerine karşı saldırılar düzenlediklerini belirtti.

14.55 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının artırılacağının sinyalini vererek, "Hiçbir Rus bankasının, SWIFT'e (uluslararası para transferi sistemi) erişimi olmadığından emin olmalıyız" dedi.

14.45 Elysée Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 90 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Macron’un Putin’den sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle konuştuğu belirtildi.

14.14 IKEA, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

14.10 Formula 1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini tamamen feshetti.

13.42 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya heyetinin bugün gerçekleşecek müzakere görüşmesi için Ukrayna heyetini beklediğini söyledi. Peskov, “Belli ki aceleleri yok” dedi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz ki heyetimiz dün akşamdan verdi orada. Ukrayna müzakerelerinin dün akşam gerçekleşmesini bekliyorlardı. Sabah da bekliyorlardı. Doğrusu hâlâ bekliyorlar. Biliyorsunuz ki müzakereler başlamadı. Ukraynalı heyetin acelesi yok gibi görünüyor. Umarız bugün gelirler” dedi.

13.26 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitshcko, başkentte durumun “zor ancak kontrol altında” olduğunu söyledi.

12.49 Ukrayna'yla müzakere görüşmesi için gönderilen heyetin başındaki Vladimir Medinski, Ukrayna heyetiyle görüşmelerin bugün yerel saatle 15.00'te başlayacağını söyledi.

12.25 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası ve Rus basınına yaptığı açıklamalarda " Eminim, duygularımız değişecek ve Batılı ortaklarımız, mevkidaşlarımız diyalog yerinde hareket etmeye devam edecek. Biz eşitliğe dayalı bir diyalog olmasını istiyoruz. Birbirimizin çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Lavrov, "Ukrayna’dan askeri tehdide izin veremeyiz" diye ekledi.

12.20 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın işgalinin sekizinci gününde Ukrayna’nın savunma hatlarının direndiğini söyledi.

11.52 Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 anti-hava füzesi daha gönderecek.

11.35 Fransa, Rusya’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa hükûmeti, yükselen gerilim karşısında Rusya’da bulunması elzem olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.

Fransa’dan önce Britanya ve ABD’den de benzer çağrılar gelmişti.

11.15 Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün yapması beklenen görüşmenin yerinin değiştirilebileceğini aktardı.

Kaynaklar, görüşmenin Białowieża Ormanı’ndan Belarus’ta başka bir yere taşınabileceğini söyledi.

11.10 Almanya, Rus milyarder Alisher Usmanov’un Dilbar adlı 600 milyon dolarlık yatına el koydu.

Forbes dergisinin haberine göre 156 metre uzunluğundaki yata Hamburg kentinde el konuldu. Metal sektöründe yatırımları olan Usmanov, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde olan 25 Rus iş insanından biriydi. Avrupa Birliği’nde bulunan Rus milyarderlere ait yatların, ABD ile suçlu değişim anlaşması bulunmayan Maldivler’e doğru kaçırılmaya başlandığı aktarılıyor.

10.45 Uluslararası Paralimpik Komitesi, Pekin'de gerçekleşecek olan Paralimpik Kış Olimpiyatlarında Rus ve Belaruslu sporcuların yer almayacağını açıkladı.

10.34 TIME dergisinin kapağında Rusya işgalindeki Ukrayna için “Volodimir Zelenski ve Ukrayna’nın kahramanları” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Avrupa Parlamentosu’na 1 Mart’ta yaptığı konuşmadan “Yaşam, ölümü; aydınlık, karanlığı yenecek” sözlerine yer verildi.

10.25 Derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, Rusya'nın ülke kredi notunun altı kademe düşürdü. S&P de geçen hafta Rusya'nın kredi notunu aynı seviyeye indirmişti.

Ba1 ve aşağısı ise yatırım yapılamaz spekülatif derece sayılıyor ve çoğunlukla "çöp" olarak adlandırılıyor.

Rusya’da finans piyasaları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini nedeniyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlarla çalkalanıyor.

10.14 Putin ile iyi ilişkileri olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını veto etmeyeceğini, AB'nin böyle günlerde birlik olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan mandiner.hu'ya konuşan Orban, AB'nin Rusya'yla enerji ilişkilerinin kesmesi durumunda fiyatların çok yükseleceğini ve "Savaşın bedelini Macar ailelerinin ödememesi gerektiğini" dile getirdi.

09.57 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya'nın işgalinin sekizinci gününde yaptığı açıklamada bugüne kadar 1 milyon kişinin Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı.

09.05 Rusya güçlerinin Ukrayna’ın en büyük nükleer enerji santralini kuşatması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (IAEA) endişe yarattı.

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya hükümetinin ajansı, Ukrayna’nın güney doğusundaki, ülkenin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük nükleer enerji tesisinin bulunduğu bölgeyi ele geçirdiği konusunda uyardığını söyledi.

08.56 Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya Merkez Bankası'nın döviz alımlarına yüzde 30 komisyon koyduğunu belirtti.

07.55Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

07.43 Electronic Arts (EA) oyun şirketi Rusya milli takımı ve Rus kulüplerini, dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan FIFA 22'den çıkardığını açıkladı.

07.33 Anonymous, Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye suikaste uğrayacağını ve saklanması gerektiğine dair bilgiyi bizzat bir Rus istihbarat ajanının verdiğini iddia etti.

07.12 Birleşmiş Milletler, işgalin geçen hafta perşembe günü başlamasından bu yana Ukrayna'dan bir milyondan fazla insan ayrıldığı açıklandı.

06.27 Herson kenti düştü. Şehrin belediye başkanı, Rusların sabah saatleri itibariyle konsey binasına girmeye çalıştığını belirtti. Belediye başkanı ve ABD istihbaratı ise Rusların, kentin tamamını ele geçiremediğini iddia etti.