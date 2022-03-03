Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna’daki duruma çözüm bulunacağına şüphem yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 8. gününde yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan askeri tehdide izin veremeyiz” dedi. Lavrov, duruma çözüm bulunacağına dair şüphesi olmadığını dile getirdi.

Uluslararası medya ve RT’ye açıklama yapan Lavrov, Rusya’nın taleplerinin asgari olduğunu söylerken, “Ukrayna’daki duruma çözüm bulunabileceğine şüphem yok” dedi.

Lavrov, Batı’nın, elinde nükleer silah bulundurduğunu dile getirmesinin "bir şeylere işaret ettiğini" söylerken, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Nükleer savaş, Rusya’dakilerin değil, Batı’dakilerin akıllarından geçirdiği bir şey. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" dedi.

Lavrov, "nükleer savaş" tartışmalarını "histeri" olarak nitelendirerek "Çıldırmış insanlarımız yok" dedi.

Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz." dedi.

Lavrov, Ukrayna heyetinin müzakereleri ertelemek için “bahane” bulduğunu söyleyerek, “Kesinlikle Washington’dan yönlendiriliyorlar. Bu ülke bağımsız değil” dedi.