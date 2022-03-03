Zelenski'den yeni mesaj: Ukrayna'nın savunma hatları Rusya saldırılarına karşı direniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın işgalinin sekizinci gününde Ukrayna’nın savunma hatlarının direndiğini söyledi.

Zelenski, işgalin sekizinci gününde paylaştığı video mesajda “Kendi özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok” dedi.

Zelenski, Ukrayna’nın uluslararası müttefiklerinden her gün silah tedariği aldığını belirterek Rusya’nın taktik değiştirmesi ve sivilleri vurmasının, Ukrayna’nın Moskova’nın ilk planına direnmekte başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ukrayna’da ilk Covid vakasının tespit edilmesinden bu yana iki yıl geçtiğini söyleyen Zelenski “Şimdi de başka bir virüs saldırıları iki hafta oldu” dedi.