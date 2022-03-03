T24 LogoT24 Logo
Dış Politikayla İçli Dışlı

Ukrayna Savaşı'nda birinci hafta, şaşırtanlar şaşırtmayanlar

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurutuluş, 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı

03 Mart 2022 14:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir hafta önce askerlerini Ukrayna'ya sokma kararı ile savaşı Avrupa topraklarına geri getirdi; Rus işgali 8. gününde.

Ukrayna'nın güneydeki kalelerinden Herson düştü. New York Times'ın aktardığına göre Herson artık tamamen Rus kontrolünde. Dünkü görüşmelerin 'ertelenmesi'nin ardından Rus ve Ukrayna heyetlerinin bugün Belarus sınırında masaya oturmayı planlanıyor.

-Peki savaşta son durum ne?

-Avrupa'nın alkışları Zelenski'yi Kiev'de tutmaya yetecek mi?

-Batı Putin’siz bir Rusya mı istiyor?

-Rus ordusunun durumu ne?

-Ukrayna’nın direnişi, Avrupa’nın sert tepkisi şaşırttı

-Şaşırtmayan Ankara oldu; gidişata göre ayar siyaseti devrede...

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurutuluş, 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.

Yayını podcast olarak dinlemek için: 

 

Ukrayna SavaşıPutinrusya ukrayna savaşırusya ukrayna savaş özetukrayna savaş son durumkiev saldırıZelenskiBarçın YinançM. Kaan Kurutuluş

Diğer Videolar

Yönetmen Pirselimoğlu: Hayatın kendisinde müphemlik varken yanıt beklenmesi bana tuhaf geliyor

Trabzonspor’a havalimanında yapılan karşılamada izdiham yaşandı

DEVA Partisi iftarında kavga: Su şişeleri havada uçuştu

Davutoğlu: Sorunlar dağ gibi iktidarın ise gözleri kapalı, kulakları sağır

Kırşehir'deki 23 Nisan kutlamalarında Arapça müzik tartışması; valilikten açıklama geldi

Erdoğan’ı taklit eden gencin videosu gündem oldu: "İlla bizi sola döndüreceksin yani"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24